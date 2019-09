Abogado Javier Couso y retiro de fondos de AFP: “Es un dolor de cabeza para el TC”

3ba08e0efc

Este martes, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, para dirimir la controversia sobre la propiedad de los ahorros previsionales de una profesora de dicha región. Así, el debate por la reforma previsional en curso volvió a salir a flote. Desde el gremio de AFPs, el gerente de la asociación, Fernando Larraín, ha manifestado que dicho debate se aleja de los cambios que se pretende hacer en cuanto a pensiones y que se acerca más a “un sistema como el peruano, que dejó de ser previsional”. Sin embargo, desde organizaciones como NO+AFP, la admisión del requerimiento ha sido celebrada, sobre todo porque marcaría un precedente respecto de los cambios que vienen buscando en materia de seguridad social. Incluso, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se sumó al debate y antes de que el Tribunal Constitucional admitiera el requerimiento mencionado, aseguró que ese y los otros recursos presentados en diversas Cortes de Apelaciones, no tenían ningún fundamento y que perseguían objetivos políticos. En conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el abogado constitucionalista Javier Couso se refirió a este caso y señaló que la inaplicabilidad debe ser usada para revisar el resultado de la aplicación de una ley, pero que muchas veces el TC la ha usado para atacar la constitucionalidad completa de una normativa, lo que ha generado una visión errónea de este tipo de actos legales. “Lamentablemente el tribunal no ha sido consistente en usar esta herramienta de esa manera y muchas veces se ha aceptado que se ataque la constitucionalidad de una ley como un todo”, dijo. Respecto de este caso en particular, el académico de la Universidad Diego Portales comentó que “este es un caso que tiene plausibilidad entendido como lo que es, como una ley que puede ser constitucional en términos abstractos, pero que en su caso particular produce un resultado contrario a la Constitución”. “Esta ley, a mi juicio, es constitucional, pero la aplicación de esta persona en particular bien puede ser atendible y podría declararse inaplicable para este caso concreto. El problema, insisto, es que históricamente el TC ha sido equívoco y en sede de inaplicabilidad ha permitido que se discuta la constitucionalidad per se de una ley entera y no de un caso particular que tiene elementos especiales”, indicó. Además, el abogado dijo que este caso representa “un dolor de cabeza” para el TC, y que junto a otras revisiones como la del proyecto 40 horas generarán un panorama de difíciles fallos a tomar por el cuestionado tribunal.

