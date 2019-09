3ba08e0efc

Deportes Christiane Endler y premios The Best: "Estoy feliz de haber vivido esta increíble experiencia" La portera chilena no ganó el premio a la mejor arquera pero sí consolidó su figura como una de las más importantes dentro del fútbol femenino a nivel mundial. Claudio Medrano Martes 24 de septiembre 2019 8:46 hrs.

La arquera de la selección chilena y del París Saint Germain, Christiane Endler, no ganó el premio The Best que entrega la FIFA, pero sí consolidó su figura como una de las más importantes del fútbol femenino a nivel mundial. Tiane viajó junto al delantero Kylian Mbappé en una avión privado que entregó su club y previo a la ceremonia recibió múltiples entregas de apoyo y palabras de reconocimiento por parte de algunas de las principales figuras del balompié. El premio se lo llevó la holandesa Sari van Veenendaal, quien llegó a la final del último Mundial de Fútbol Femenino, siendo además electa la mejor arquera de dicho torneo. Pero más allá del premio, Endler se siente ganadora con el solo hecho de poder estar presente en los The Best “Estoy feliz de haber vivido esta increíble experiencia”. “Estar en esta gala con todas las figuras del fútbol, los mejores jugadores a nivel mundial, contenta de poder estar acá”, señaló la portera. La chilena luego de la ceremonia viajó de inmediato rumbo a París para ponerse a las órdenes de su equipo que enfrentará, este jueves, al Sporting Club de Braga por los dieciseisavos de final de la Champions League Femenina.

