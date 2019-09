3ba08e0efc

Internacional Irán en el centro de los debates en la Asamblea General de la ONU Las intervenciones de los presidentes Donald Trump y Emmanuel Macron son esperadas con impaciencia en esta 74ª Asamblea General Anual de las Naciones Unidas, que comienza el martes 24 de septiembre. En el centro de las preocupaciones: Irán, que ha sido objeto de intensos debates en las últimas horas. RFI Martes 24 de septiembre 2019 9:26 hrs.

Al margen de la Asamblea General de la ONU, Emmanuel Macron prosigue sus esfuerzos para intentar reducir las tensiones entre Washington y Teherán, acusado de no respetar el acuerdo nuclear, en represalia por las sanciones estadounidenses contra la República Islámica. “Haré todo lo posible para que se creen las condiciones para las discusiones, tanto para que no haya una escalada como para construir una solución útil y sostenible para la seguridad en la región”, dijo Macron. El lunes 23 de septiembre, el presidente francés se reunió con su homólogo iraní, Hassan Rohani, durante casi dos horas en un hotel cerca de la sede de la ONU. Al final, frente a la prensa, los dos líderes intercambiaron un cálido apretón de manos. Sin embargo, unas horas antes, Emmanuel Macron, el Primer Ministro británico Boris Johnson y la Canciller alemana Angela Merkel, siguiendo los pasos de Washington, alzaron claramente sus voces contra Teherán. Estos últimos emitieron una declaración conjunta en la que identificaban claramente a Irán como responsable de los ataques a las instalaciones petrolíferas saudíes e instaba a Teherán a que se abstuviera de “cualquier otra provocación” contra su gran adversario regional. Reunión programada entre Macron y Trump este martes Esta firmeza fue reiterada el lunes por la tarde por el Jefe de Estado francés, que también dijo al Presidente Rohani que el camino hacia la desescalada era “estrecho”, pero “más necesario que nunca”. “Ha llegado el momento de que Irán lo tome”, dijo Emmanuel Macron. Pero en el entorno del jefe de Estado francés pocos creen en la posibilidad de un encuentro en Nueva York entre los presidentes Trump y Rohani. El Presidente norteamericano respondió secamente a Emmanuel Macron, diciendo que no necesitaba un mediador y que, por el momento, no había ninguna reunión en el orden del día, aunque la puerta no estuviera cerrada definitivamente. Macron continuará sus esfuerzos de mediación hasta su partida de los Estados Unidos el martes por la noche. Tres horas de encuentro bilateral están programadas en su agenda para este martes. En particular, con Donald Trump.

