Paulina Astroza por crisis británica: El Partido Conservador le cobrará la cuenta a Boris Johnson

El Tribunal Supremo le dio un golpe fulminante a Boris Johnson. Durante el martes, en el Reino Unido, la Corte Suprema de este país decidió que era ilegítima, nula y sin efectos la decisión del primer ministro de solicitarle a la reina Isabel II suspender las actividades del Parlamento británico entre el 10 de septiembre y el 15 de octubre.

Following the Supreme Court’s judgment, the 2017-19 parliamentary session will resume on Wednesday 25 September.

The House of Commons will sit at 11.30am. There will be no #PMQs. Ministerial statements, and applications for urgent questions and emergency debates will be allowed.

