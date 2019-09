7a7f7d8d0e

Cultura Documental sobre Yayoi Kusama lidera programación del Festival DART El Festival de Cine Documental sobre Arte Contemporáneo en Sudarmérica y Europa llegará a Chile en octubre y se realizará durante seis días. Diario Uchile Miércoles 25 de septiembre 2019 10:44 hrs. Compartir

DART 2019, el único Festival de Cine Documental sobre Arte Contemporáneo en Sudamérica y Europa, anunció su programación completa, la que estará dedicada a la proyección de películas documentales sobre arte. Su arribo será en octubre y se realizará durante seis días en Santiago y cuatro jornadas en Concepción, pasando así, por cinco sedes: Mavi, Matucana 100, SalaK, Cine Hoyts Casa Costanera y Teatro Regional del Bio Bio. Una de las novedades será el documental Kusama: infinity (2018) de la directora Heather Lenz. La cinta corresponde a un registro sobre la controvertida vida y obra de la artista japonesa, Yayoi Kusama, quien vive desde hace años en un psiquiátrico y que en su metraje ostenta entrevistas actuales de la artista junto a un copioso material de archivo y testimonios. Aquí repasa desde su infancia, su llegada a los Estados Unidos de Vietnam y el Pop Art, su poco reconocimiento y su vuelta al Japón natal. Otra sorpresa será el documental Citizen Jane: Batalla por la Ciudad (2017), película que aborda el legado de la activista y crítica de la arquitectura Jane Jacobs. A él se sumará el documental Escape de gas (2015) sobre el edificio UNCTAD III. Para construir el documental se recuperaron archivos fílmicos inéditos de la época, muchos de ellos en color, lo que ha servido para revivir la discusión sobre el paradero de las obras de arte desaparecidas. La producción del festival liberó hace algunos días otros cuatro títulos confirmados para esta primera versión en nuestro país, entre ellos, Lemebel de Joanna Reposi, Bauhaus: De la Construcción del Futuro de Niels Bolbrinker y Thomas Tielsch, The Proposal de Jill Magid y The Man who stole Banksy de Marco Proserpio. La invitada internacional de este año será Kathy Brew, destacada directora y productora independiente de video experimental, cine y televisión, ganadora de dos Premios Emmy al Mejor Programa de Televisión sobre Bellas Artes. Ha sido curadora para el Festival de Video de Lincoln Center, co directora de Margaret Mead Film & Video Festival en el American Museum of Natural History, entre otros. Actualmente, es curadora invitada de Doc Fortnight, Festival de No-ficción y Media del MoMA. Convocatoria Hasta el 30 de septiembre DART tendrá abierta su convocatoria para quienes tengan proyectos y documentales afines al arte contemporáneo en nuestro país. Revisa las bases aquí.

