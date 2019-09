7a7f7d8d0e

Nacional Senador Huenchumilla y dilema del TC: "Fue ideológico hacer creer a la gente que esa plata es suya" El senador DC se refirió a la disyuntiva que vive el Tribunal Constitucional respecto de definir a quién pertenece la propiedad de los fondos previsionales. El también integrante de la Comisión de Constitución aseguró que "fue el Gobierno y las AFPs quienes instalaron ese debate" en el país. Eduardo Andrade Miércoles 25 de septiembre 2019 13:42 hrs.

De histórica ha sido calificada la admisión, por parte del Tribunal Constitucional, de un requerimiento que pondría en jaque a las AFPs respecto de la propiedad de los fondos previsionales. Sobre dicho tema, el debate es amplio y no se tiene certeza de si efectivamente el fallo final del Tribunal Constitucional tendrá implicancias en el actual sistema previsional y en las reformas impulsadas por el Gobierno. Consultado por Diario y Radio Universidad de Chile, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, analizó dicha arremetida judicial que ha provocado el pronunciamiento, incluso, del Gremio de AFPs, pero que, para el también integrante de la Comisión de la Comisión de Constitución, debería incidir en una mayor participación de los cotizantes en el sistema previsional actual. ¿Cómo toma usted la admisión del requerimiento por parte del TC, y en general que la Corte de Apelaciones haya hecho este pedido? Me parece novedoso el uso de esta estrategia judicial que se ha implementado en Antofagasta, y también en otras cortes, para tener un pronunciamiento respecto de la constitucionalidad del Decreto de Ley 3500, que regula todo el sistema de las AFP. Ahora, que el Tribunal Constitucional lo haya admitido a tramitación me parece más interesante desde el punto de vista jurídico y político, pero no sobre el fondo del tema. De todas formas, el debate ya se armó y, por ejemplo, Fernando Larraín ha dicho que este se aleja de las propuestas para mejorar las pensiones y se acerca a un sistema que no sería previsional. ¿Coincide con esto? Hay un tema ideológico y político allí, porque quien colocó en el debate público fue el Gobierno y las AFPs diciendo que el fondo de la plata acumulada era de las personas y que pueden colocar su plata donde quieran. Eso fue motivo de una inserción en los diarios nacionales por parte de una AFP y hasta lo dijo el Gobierno, entonces legítimamente la gente puede decir, si son mis fondos por qué no los retiro. El gobierno y las AFPs colocaron este tema en el debate y la gente reaccionó de esa manera. Fue ideológico hacerles creer que esa plata es suya, cuando en el fondo lo que hay es un sistema previsional que tiene numerosas aristas jurídicas que desmienten esa situación. La estrategia de Gobierno se les dio vuelta, entonces. Efectivamente, quisieron meter una idea en la cabeza de las personas, de que esos fondos pertenecen personalmente a cada cotizante, y entonces alguno que dijo “si el gobierno dice que son míos, voy a pedir que me la devuelvan y me dejen utilizarla en otra cosa”. Eso es lo que tiene que resolver ahora el Tribunal Constitucional. Por otro lado, las organizaciones sociales han celebrado, pero también pusieron en duda la constitucionalidad de las AFPs, ¿debería ir por allí el debate? Es probable que se pueda tener un debate sobre esa materia, pero lo importante es cómo se organiza un sistema de seguridad social para que la gente que llega a la vejez pueda tener mínimamente con qué vivir. Esa organización de la seguridad social para la vejez implica naturalmente una responsabilidad personal y un sistema en que el Estado y la sociedad se hagan cargo solidariamente de lo que le pasa a las personas. Por otro lado, ver si eso es posible dejarlo en forma voluntaria o tiene que haber una obligatoriedad de parte del Estado. Ese es otro tema y otra discusión. Entonces, más allá del fallo del TC, ¿se puede esperar que esto repercuta en un cambio en el sistema previsional? Esto pone un punto de debate respecto de que en Chile millones de personas cotizan a las AFPs, entidades privadas administran esto y lucran con ese fondo acumulado. Se ha generado un mercado de capitales inmenso donde los afiliados no tienen ninguna participación, no están participando ni en los directorios ni en la administración. Ese es un debate político necesario y que, a propósito de la reforma previsional propuesta por el Gobierno, debería tenerse como debate de fondo. Además, esa especie de incongruencia del Decreto de Ley 3500 y lo que se entiende como propiedad privada, ¿no instala nuevamente la idea de generar cambios en la Constitución? Creo que no. Lo importante ahora es qué sistema de seguridad social nosotros queremos para los chilenos. Hay algunos que propician no más AFPs, otros que propician mejorar el actual sistema y otros que proponen un sistema de reparto. Yo creo que esos son temas de fondo a discutir, pero en cualquiera de esos sistemas, naturalmente tiene que existir una responsabilidad personal en cotizar. Me parece que es muy difícil establecer un sistema en que la cotización sea obligatoria, pero el que retiro de los fondos sea voluntario. Eso no tiene que ver con la Constitución del 80, tiene que ver con la naturaleza de las cotizaciones previsionales y la naturaleza de un sistema de seguridad social aquí y en cualquier parte del mundo.

