Cámara aprueba proyecto que busca adelantar en diez años el cierre de las termoeléctricas a carbón El Plan de Descarbonización del gobierno contempla que esto se lleve a cabo para 2040, sin embargo la iniciativa de los diputados de la Federación Regionalista plantea que "existe la evidencia científica suficiente que permite avanzar más eficientemente". Diario Uchile Jueves 26 de septiembre 2019 19:46 hrs.

Por 104 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de acuerdo de los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, que solicita al Presidente de la República la reducción en diez años del plazo para el cierre de las termoeléctricas a carbón en el marco del Plan de Descarbonización, el que actualmente está fijado para 2040. Al respecto, el principal autor de la iniciativa, diputado por la Región de Atacama, Jaime Mulet, valoró la aprobación y señaló que “hay estudios hechos por Chile Sustentable, que preside Sara Larraín, que indican con cifras y datos reales que es perfectamente posible adelantar la descarbonización al año 2030, y reemplazar esa energía que no se va a producir con carbón, por energías renovables no convencionales, más plantas solares, por ejemplo, o energía eólica, etc. Es perfectamente posible y además contribuye a que Chile ahorre emisiones de gases de efecto invernadero lo que es muy importante, ahorre recursos ya que no tiene que comprar carbón y como consecuencia aporte a la descontaminación del planeta”. “Por eso le estamos pidiendo al gobierno que adelante el cierre de las termoeléctricas a carbón en 10 años, porque junto al estudio antes mencionado, hoy contamos con otro realizado por la Universidad Católica sobre prevalencia de algunas enfermedades graves en Tocopilla, Mejillones y Huasco de nuestra región de Atacama, y que estableció que en estos lugares que hay muchas termoeléctricas – solo en Huasco que hay 5 – los habitantes de esas ciudades tienen más posibilidades de enfermarse de una serie de enfermedades malignas y mortales, por ende creo que con mayor razón y por ser responsables con esos habitantes tenemos que acelerar la descarbonización, ya que es absolutamente claro que no solamente producen gases con efecto invernadero que ayudan al calentamiento global, sino que además dañan y están dañando la salud de las personas de manera grave”. Finalmente, Mulet criticó el Plan de Descarbonización del gobierno, pues éste “junto a las empresas, han llegado a un acuerdo para descarbonizar la matriz energética en 21 años más, sin embargo dicho cierre de termoeléctricas a carbón es más bien la que corresponde por la depreciación de las empresas, vale decir, cuando termine su vida útil, y no por las razones verdaderamente importantes, y es por eso que nosotros queremos que eso se adelante”, concluyó.

