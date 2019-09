cecec6c8de

66ea4a3b6d

Economía Justicia Nacional Política Auxiliares de farmacia denuncian prácticas ilegales de cadenas de farmacias Pese a que dicha práctica está prohibida por la Ley de Fármacos I, dirigentes sindicales del rubro acompañados de senador Guido Girardi, informaron que los incentivos no han desaparecido. Ocultar los medicamentos de menor valor y no exhibir los precios correspondientes, son otras de las irregularidades a las que son obligados por parte de las principales cadenas farmacéuticas. Rodrigo Fuentes Viernes 27 de septiembre 2019 8:15 hrs. Compartir

Dirigentes de la Federación de Trabajadores de Farmacias junto al senador Guido Girardi, denunciaron que las cadenas farmacéuticas siguen incumpliendo la normativa y entregan incentivos (canelas) para vender los productos más caros y así maximizar sus utilidades. Revelaron además que empresas como Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada no cumplen –o vulneran- lo establecido en la Ley de Fármacos I, no cuentan con listas de precios comparables entre sí, no tienen u ocultan el stock de los medicamentos genéricos bioequivalentes más económicos y ofrecen los originales de más alto costo. El presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacias, Mauricio Acevedo, señaló que desde el 2015 se han presentado más de 50 demandas por irregularidades, en todas ellas ha habido sumarios y aplicado multas, pero las empresas se encargan de subir los precios para que las infracciones las termine pagando la gente. “El problema está en porqué la autoridad del ISP no continúa cerrando locales, ya que los que clausuró de la cadena Cruz Verde ahora no paga canela, sino que promedio. Entonces le pedimos a la autoridad recientemente asumida, María Soledad Velásquez, que realice su pega y haga cumplir la ley. Tiene las herramientas legales para hacerlo, el artículo 174 castiga las reincidencias cancelando el permiso de funcionamiento”, afirmó. En tanto, el senador del PPD, Guido Girardi, dio a conocer un reciente fallo de la Corte Suprema que ratifica sanción a “Fasa Chile S.A.”, por infringir el artículo 100 del Código Sanitario que prohíbe los incentivos económicos para inducir la venta de determinados productos El impulsor del proyecto de ley de Fármacos II reiteró el llamado a la discusión inmediata de dicha prenormativa, que terminaría con estos abusos. “Dado que estas empresas se han concertado, han tenido formalizado a sus gerentes, y engañado a la ciudadanía, yo creo que hoy día es razonable pensar que cuando uno ve la estructura de precios tan similares, uno debiera investigar si aquí continua la colusión. Yo voy a pedirle a abogados que estudien esto para eventualmente poder presentar una nueva denuncia por colusión”, argumentó. El integrante de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, agregó que esto se suma a “una situación sistemática de abuso y estafa donde los medicamentos pueden costar un 600 por ciento más caro que en Europa o países vecinos”. Precisó que las cadenas farmacéuticas, argumentan que venden con altos precios, porque compran caro a los laboratorios. Pero según un estudio del Cenabast demuestra que, por ejemplo, Salco compra un medicamento a 4 mil pesos y lo ofrece en casi 10 mil pesos, con una utilidad de un poco menos del 60 por ciento.

Dirigentes de la Federación de Trabajadores de Farmacias junto al senador Guido Girardi, denunciaron que las cadenas farmacéuticas siguen incumpliendo la normativa y entregan incentivos (canelas) para vender los productos más caros y así maximizar sus utilidades. Revelaron además que empresas como Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada no cumplen –o vulneran- lo establecido en la Ley de Fármacos I, no cuentan con listas de precios comparables entre sí, no tienen u ocultan el stock de los medicamentos genéricos bioequivalentes más económicos y ofrecen los originales de más alto costo. El presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacias, Mauricio Acevedo, señaló que desde el 2015 se han presentado más de 50 demandas por irregularidades, en todas ellas ha habido sumarios y aplicado multas, pero las empresas se encargan de subir los precios para que las infracciones las termine pagando la gente. “El problema está en porqué la autoridad del ISP no continúa cerrando locales, ya que los que clausuró de la cadena Cruz Verde ahora no paga canela, sino que promedio. Entonces le pedimos a la autoridad recientemente asumida, María Soledad Velásquez, que realice su pega y haga cumplir la ley. Tiene las herramientas legales para hacerlo, el artículo 174 castiga las reincidencias cancelando el permiso de funcionamiento”, afirmó. En tanto, el senador del PPD, Guido Girardi, dio a conocer un reciente fallo de la Corte Suprema que ratifica sanción a “Fasa Chile S.A.”, por infringir el artículo 100 del Código Sanitario que prohíbe los incentivos económicos para inducir la venta de determinados productos El impulsor del proyecto de ley de Fármacos II reiteró el llamado a la discusión inmediata de dicha prenormativa, que terminaría con estos abusos. “Dado que estas empresas se han concertado, han tenido formalizado a sus gerentes, y engañado a la ciudadanía, yo creo que hoy día es razonable pensar que cuando uno ve la estructura de precios tan similares, uno debiera investigar si aquí continua la colusión. Yo voy a pedirle a abogados que estudien esto para eventualmente poder presentar una nueva denuncia por colusión”, argumentó. El integrante de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, agregó que esto se suma a “una situación sistemática de abuso y estafa donde los medicamentos pueden costar un 600 por ciento más caro que en Europa o países vecinos”. Precisó que las cadenas farmacéuticas, argumentan que venden con altos precios, porque compran caro a los laboratorios. Pero según un estudio del Cenabast demuestra que, por ejemplo, Salco compra un medicamento a 4 mil pesos y lo ofrece en casi 10 mil pesos, con una utilidad de un poco menos del 60 por ciento.