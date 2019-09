cecec6c8de

66ea4a3b6d

Medio Ambiente Nacional La sequía no da tregua: Nueva localidad se queda sin agua en San Pedro de Melipilla El alcalde Manuel Devia informó que la zona de Nihue ya no tiene abastecimiento, por lo que al igual que otras localidades tendrá que ser abastecida a través de camiones aljibes. Andrea Bustos C. Viernes 27 de septiembre 2019 17:54 hrs. Compartir

San Pedro de Melipilla es una de las comunas más afectadas de la Región Metropolitana por la falta de agua, tanto que una parte importante de su comunidad ya no tiene suministro y solo se abastece a través de camiones aljibes. Durante la semana recién pasada el alcalde de San Pedro de Melipilla, Manuel Devia, informó que en la localidad de Nihue el pozo que abastecía el APR del sector ya no tiene agua, por lo que ahora deberán redistribuir los recursos para que los vecinos sigan teniendo el suministro, aunque sea racionalizado. Por ahora, la solución es que camiones aljibes puedan abastecer la localidad, lo que desde la municipalidad ya se comenzó a gestionar con la Gobernación. El alcalde Manuel Devia lamentó que los vecinos deban enfrentar este tipo de situaciones. “Es crítico, se nos vino este problema y ya teníamos problemas con el APR de Loica, que también lo estamos llenando con camiones aljibes. Esto es impensado, nosotros sabíamos que los pozos estaban bajando su caudal pero de un momento a otro dejan de generar el agua suficiente, así que estamos con esa emergencia“. “Tenemos todo el sector de Nihue, que se abastece con este APR, sin agua, muchos reclamos de los vecinos que no tienen agua para cocinar, para el uso diario, por lo tanto es una situación crítica, dramática para esas familias porque el único sistema de abastecimiento que tienen ellos es a través de ese APR”, añadió. Además, la autoridad municipal dijo que considera que San Pedro de Melipilla reúne las condiciones para ser declarada una zona de catástrofe, en especial porque “se han ido sumando año a año, mes a mes, muchos más vecinos que necesitan que el municipio les entregue agua”. En ese sentido, Manuel Devia indicó que es una solución que se debe abordar a la brevedad y no cuando ya sea demasiado tarde. “Podríamos tener en el verano, a corto plazo en diciembre o enero, una disminución del agua en toda la comuna y, por eso, debemos tomar las medidas ahora, no podemos esperar que se sigan colapsando los pozos, después se puede sumar otro APR y esto no vamos a poder abordarlo en el minuto. En una casa no se puede estar un día sin agua, las familias necesitan, hay adultos mayores, hay menores de edad, también se necesita para cocinar”, señaló. Agregó que “todos sabemos en todo lo que se necesita agua en un hogar , así que a mi me gustaría que se tomaran de parte del nivel central todas las acciones que haya que tomar pero con más celeridad, yo encuentro que estamos muy lentos, según mi apreciación, para que lleguen las soluciones a los vecinos”. Cabe recordar que las comunas de Alhué, San Pedro de Melipilla, Til Til y Lampa son las más afectadas de la Región Metropolitana en lo que refiere al abastecimiento de agua potable. Ante el panorama nacional de sequía, una de las últimas decisiones del Gobierno fue la creación de mesas público-privadas, las cuales serán presididas por los intendentes de cada región y contarán con la participación de autoridades locales, gremios y confederaciones campesinas, esto en las seis regiones que han sido las más perjudicadas por la sequía: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’higgins y Maule.

San Pedro de Melipilla es una de las comunas más afectadas de la Región Metropolitana por la falta de agua, tanto que una parte importante de su comunidad ya no tiene suministro y solo se abastece a través de camiones aljibes. Durante la semana recién pasada el alcalde de San Pedro de Melipilla, Manuel Devia, informó que en la localidad de Nihue el pozo que abastecía el APR del sector ya no tiene agua, por lo que ahora deberán redistribuir los recursos para que los vecinos sigan teniendo el suministro, aunque sea racionalizado. Por ahora, la solución es que camiones aljibes puedan abastecer la localidad, lo que desde la municipalidad ya se comenzó a gestionar con la Gobernación. El alcalde Manuel Devia lamentó que los vecinos deban enfrentar este tipo de situaciones. “Es crítico, se nos vino este problema y ya teníamos problemas con el APR de Loica, que también lo estamos llenando con camiones aljibes. Esto es impensado, nosotros sabíamos que los pozos estaban bajando su caudal pero de un momento a otro dejan de generar el agua suficiente, así que estamos con esa emergencia“. “Tenemos todo el sector de Nihue, que se abastece con este APR, sin agua, muchos reclamos de los vecinos que no tienen agua para cocinar, para el uso diario, por lo tanto es una situación crítica, dramática para esas familias porque el único sistema de abastecimiento que tienen ellos es a través de ese APR”, añadió. Además, la autoridad municipal dijo que considera que San Pedro de Melipilla reúne las condiciones para ser declarada una zona de catástrofe, en especial porque “se han ido sumando año a año, mes a mes, muchos más vecinos que necesitan que el municipio les entregue agua”. En ese sentido, Manuel Devia indicó que es una solución que se debe abordar a la brevedad y no cuando ya sea demasiado tarde. “Podríamos tener en el verano, a corto plazo en diciembre o enero, una disminución del agua en toda la comuna y, por eso, debemos tomar las medidas ahora, no podemos esperar que se sigan colapsando los pozos, después se puede sumar otro APR y esto no vamos a poder abordarlo en el minuto. En una casa no se puede estar un día sin agua, las familias necesitan, hay adultos mayores, hay menores de edad, también se necesita para cocinar”, señaló. Agregó que “todos sabemos en todo lo que se necesita agua en un hogar , así que a mi me gustaría que se tomaran de parte del nivel central todas las acciones que haya que tomar pero con más celeridad, yo encuentro que estamos muy lentos, según mi apreciación, para que lleguen las soluciones a los vecinos”. Cabe recordar que las comunas de Alhué, San Pedro de Melipilla, Til Til y Lampa son las más afectadas de la Región Metropolitana en lo que refiere al abastecimiento de agua potable. Ante el panorama nacional de sequía, una de las últimas decisiones del Gobierno fue la creación de mesas público-privadas, las cuales serán presididas por los intendentes de cada región y contarán con la participación de autoridades locales, gremios y confederaciones campesinas, esto en las seis regiones que han sido las más perjudicadas por la sequía: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’higgins y Maule.