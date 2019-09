3cf2a3ed32

Nacional Política Emiliano Arias por proceso en su contra: "Voy a pelear hasta el final" Luego de su formalización, el fiscal suspendido cuestionó el proceso en su contra. "Ojalá no nos acostumbremos a formalizaciones tan equívocas", dijo. Diario Uchile Sábado 28 de septiembre 2019 10:10 hrs.

Este sábado, el fiscal suspendido, Emiliano Arias, otorgó una extensa entrevista a La Tercera, en la que se refirió al proceso que se lleva en su contra. Esto, luego de que el pasado viernes fuera formalizado por delito informático y violación de secreto. Según el persecutor de Magallanes, Eugenio Campos, Arias cometió los delitos en abril de 2018, cuando sacó información del Ministerio Público para entregársela a su hermana María Graciela Arias, y a su cuñado, Hans Heydel Jacob. Los antecedentes tenían relación con un caso de narcotráfico. Respecto de ello, señaló sentirse tranquilo y que, por ahora, lo único incómodo ha sido la difusión de noticias falsas. “Eso es extremadamente dañoso, porque uno no tiene cómo defenderse. Los medios de comunicación publicaron que se había allanado mi oficina. Eso es falso”, indicó. “Es bastante normal que se ataque al investigador cuando está siendo incómodo para alguna persona que detenta poder”, comentó. Al mismo tiempo, criticó el desarrollo del proceso en su contra: “Ojalá no nos acostumbremos a formalizaciones tan equívocas”. Emiliano Arias también indicó que su posición, al interior del Ministerio Público, fue cambiando cuando comenzó a trabajar en causas de corrupción política. “Ahí empezaron estas diferencias con el Fiscal Nacional”, dijo. “Aquí lo grave no son las denuncias falsas, sino lo que hace el Fiscal Nacional, quien toma decisiones gravísimas, como la suspensión y la reasignación de todas las causas (…). Si no fuera porque soy una persona que investigó hechos relevantes, yo estaría en el suelo. Mi carrera no empezó en Rancagua“, subrayó, comentado que cuando termine este proceso decidirá si recurre a tribunales internacionales para revisar su situación. “Este proceso es muy dinámico, cambia día a día, pasan cosas realmente extrañas y en cierto modo muy motivadoras (…). Voy a pelear hasta el final“, concluyó.

