Nacional Política Militantes socialistas y ex firmantes lanzan plataforma para reorientar al partido "Para muchos socialistas se ha vuelto una organización extraña e irreconocible a la luz de su historia", afirman en su texto fundacional. Diario Uchile Sábado 28 de septiembre 2019 13:40 hrs.

Este sábado, un centenar de militantes y ex militantes del Partido Socialista lanzaron, públicamente, “Plataforma Socialista”, un nuevo espacio de encuentro del partido. A la cita asistieron personalidades como el diputado Marcelo Díaz; el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán; el presidente de la Fundación La Casa Común, Fernando Atria; el actor Alejandro Goic; el ex ministro Germán Correa; y la ex Subsecretaria Lorena Fríes, entre otros. La instancia también contó con los saludos de la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, el ex ministro y ex candidato presidencial, Jorge Arrate, y el ex timonel del PS, Gonzalo Martner. La plataforma nace bajo el diagnóstico crítico de que, según afirma en su manifiesto, “el Socialismo chileno como corriente política hoy se encuentra en una grave crisis”. “El Partido Socialista se encuentra sumido en una severa crisis de identidad; ha abrazado en los últimos años un pragmatismo político que ha diluido sus principios históricos y su condición de fuerza de izquierda. Para muchos socialistas se ha vuelto una organización extraña e irreconocible a la luz de su historia”, afirman en su texto fundacional. Según Fernando Atria, “esta no es una plataforma que esté preocupada de la interna del PS. Esto se trata de devolver la tradición socialista en términos de los anhelos y deseos de los ciudadanos. Esta plataforma permite una visión de más largo plazo. Nace para poder articular un proyecto transformador que interprete las demandas de transformación”. “Mientras no haya un proyecto político transformador vamos a seguir discutiendo detalles y perfeccionamientos del modelo”, dijo. La ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, habló de los márgenes que abarca este nuevo espacio: “Nos une un proyecto de izquierda, de gente que milita, que dejó de militar y que nunca ha militado en el partido. Es un reencuentro del mundo socialista. Creo que es necesario generar espacios de encuentro con todos aquellos que adscribimos a este ideario. El mundo socialista siempre ha sido mucho más amplio que el Partido Socialista”. El diputado Marcelo Díaz aprovechó el espacio para deslizar palabras críticas contra la actual dirigencia de su colectividad: “Hemos visto como en el ultimo tiempo se han ido masificando las renuncias al partido, como consecuencia de la crisis del PS y de una directiva que ha sido ciega ante esa crisis, que ha pretendido ignorarla. Eso ha hecho que la crisis se profundice y este espacio permite contener a quienes abandonan el PS pero que no dejan de sentirse socialistas. Desde acá podremos seguir impulsando las ideas socialistas”. “Plataforma Socialista” buscará funcionar, en primera instancia, a través de los “Diálogos Socialistas” a lo largo del país, una instancia de reencuentro y repolitización del socialismo chileno. La información al respecto se encuentra en su página web.

