Nacional Sindicato de Trabajadores de Radio Bío Bío inicia este lunes la primera huelga de su historia Tiempo para descanso, la posibilidad de acceder a días administrativos y una justa compensación por las extensas jornadas de transmisiones especiales al amparo del Artículo 22 son las principales demandas del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Radio Bío Bío, quienes comienzan este lunes la primera huelga en la historia de la emisora dirigida por Tomás Mosciatti. Tomás González F. Domingo 29 de septiembre 2019 16:02 hrs.

Hay quienes dicen que la radio más escuchada de Chile está lejos de ser la número uno en condiciones laborales. Así lo han expresado desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Radio Bío Bío, quienes vienen denunciando desde hace meses las malas condiciones en que se encuentran los funcionarios de la emisora. Entre éstas, han advertido que los periodistas no tienen horario y por semana llegan a trabajar hasta 65 horas. Largas jornadas que, según indican, no son compensadas, lo que se suma a la inexistencia de la figura de días administrativos. “Un reportero podría terminar su jornada después de la 1 am y a las 7 am estar haciendo un despacho en vivo. No se respetan ocho horas de descanso. La polifuncionalidad de labores NO es recompensada. Un periodista gana lo mismo por cumplir labores editoriales”, acusaron desde la agrupación a través de sus redes sociales. Además, desde el Sindicato agregaron que los aguinaldos, viáticos y bonos por coberturas especiales son los más bajos en relación a otras radios: Radio Cooperativa, por ejemplo, bonifica con $100 mil a sus trabajadores un día de elecciones. En cambio, Radio Bío Bío solo $10 mil en dichas jornadas, las que regularmente comienzan a las 6 de la mañana y terminan cerca de la medianoche. Así, este lunes 30 de septiembre darán inicio a la primera huelga que se registra en la historia de la radio, a partir de las 06:00 horas y de manera indefinida, hasta que se logre llegar a un acuerdo con la empresa. El amor por nuestro trabajo es irrefutable. Ponemos nuestro mayor profesionanismo y por eso la principal exigencia NO es un reajuste salarial. Estamos dispuestos a un acuerdo y en la mediación cedimos muchos puntos, como extender en cinco días las vacaciones. #BíoBíoEnHuelga — #BioBioEnHuelga – Sindicato Radio Bío Bío (@SindicatoRBB) September 29, 2019 “No es una huelga antojadiza” Desde el 2012, la encuesta IPSOS ubica a Radio Bío Bío como la más escuchada de Chile. En 2018 y 2019, Reuters y la Universidad de Oxford puso a Bío Bío como el medio más creible del país. Según las palabras del director de la emisora, Tomás Mosciatti, en una entrevista en Revista Capital, el sitio web de la emisora superó en mayo de este año su récord histórico y alcanzó 64,5 millones de visitas. Además, agregó que se publican en promedio 300 notas diarias, además de material exclusivo para redes sociales. “Hemos consolidado el modelo de multi plataforma y lideramos en radio, televisión regional, web y Facebook. Tenemos una muy buena evaluación de lo que hemos logrado”, señaló Mosciatti en aquella oportunidad a Revista Capital. Desde el Sindicato de Trabajadores de Radio Bío Bío sostienen que, si la emisora ha llegado a ser primera audiencia, es por el esfuerzo de sus trabajadores. “Hemos estado siempre a disposición con la responsabilidad de comunicadores sociales. Cada día, en eventos especiales, en catástrofes: siempre, siempre hemos estado”, indicaron en otra de sus publicaciones en redes sociales. “El amor por nuestro trabajo es irrefutable. Ponemos nuestro mayor profesionalismo y por eso la principal exigencia NO es un reajuste salarial. Estamos dispuestos a un acuerdo y en la mediación cedimos muchos puntos, como extender en cinco días las vacaciones”, añadieron sobre las negociaciones que terminaron por decretar el comienzo de la huelga para este lunes. “Queremos que Radio Bío Bío mejore para que buenos profesionales estén a gusto trabajando, al menos con una compensación por las extensas jornadas al amparo del Artículo 22. Pedimos cosas básicas: más descanso, días administrativos y una justa compensación por transmisiones especiales“, comunicaron desde la agrupación. “Esperamos que la radio número uno en sintonía, sea la número uno con sus trabajadores. Mañana lunes comienza la primera huelga en la historia de Radio Bío Bío y vamos con más fuerza que nunca hasta que la dignidad se haga costumbre”, indicaron desde el Sindicato en su cuenta de Twitter. Las medidas de “La Radio” Faltando sólo dos días para el comienzo de la primera huelga en la historia de Radio Bío Bío, los trabajadores sindicalizados de la emisora denunciaron que la empresa les pidió devolver todos sus implementos de trabajo. Así fue como a través de su cuenta de Twitter, el periodista Nibaldo Pérez denunció el hecho, asegurando que debió devolver su micrófono, celular, grabadora y dispositivo Comrex, al finalizar su turno de esta semana. Así también, el presidente del Sindicato, Narayan Vila, confirmó esta situación asegurando que la primera medida que tomó la empresa fue pedir todos los equipos que se utilizan para el reporteo, acción que sólo fue solicitada a los trabajadores sindicalizados. Al respecto, desde la agrupación prevén que la medida sea para ocupar esos mismos equipos en eventuales reemplazos, acción que está prohibida, tal como se señala en el artículo 345, inciso 2º del Código del Trabajo. Hasta el momento, ocho trabajadores pertenecientes al Sindicato de Radio Bío Bío debieron devolver este viernes sus implementos de trabajo, mientras que los demás deberían realizar esta acción durante el transcurso del fin de semana. Como primer medida, @biobio pidió al @SindicatoRBB devolver todos los equipos entregados para el reporteo. No hay mejor forma de graficar lo que nos diferencia con la empresa que esto. Hasta que la dignidad se haga costumbre!!! https://t.co/uRgj4N9eD5 — Narayan Vila (@Naranthrax) September 27, 2019

