Educación Comisión especial recomienda rechazar acusación constitucional contra Marcela Cubillos Este lunes la Comisión especial de la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, esto previo a que mañana martes la Sala de la Cámara Baja deba pronunciarse sobre la cuestión previa, para lo que tanto el Gobierno como la oposición están realizando las últimas negociaciones para obtener un resultado a su favor. Diario UChile Lunes 30 de septiembre 2019 14:28 hrs.

Cuatro votos de rechazo y uno a favor. Ese fue el resultado de la votación en la Comisión que revisó la acusación constitucional en contra de la titular de educación, Marcela Cubillos. Tal como se esperaba, los diputados UDI Celso Morales, y Pedro Pablo Álvarez Salamanca, junto a los RN Hugo Rey y Catalina del Real, se manifestaron en contra de la acción, mientras que la militante de Revolución Democrática, Maite Orsini, única representante de la oposición en el grupo, votó a favor. Esto se corresponde con el resultado que se esperaba desde el momento en que se sorteó la comisión especial, sin embargo, si bien sirve como antecedente no es vinculante a las votaciones posteriores. El presidente de la comisión, el diputado UDI Celso Morales, confirmó que este martes a las 10.30 horas se discutirá en la Sala de la Cámara la cuestión previa, donde se espera que intervengan los cinco diputados integrantes, más lo abogados para someterlo a votación. En tanto, la diputada RN Catalina del Real llamó al Congreso a tener cuidado con errar en este tipo de acciones. “Esperamos que los diputados de oposición vean esta oportunidad para realmente votar en consciencia.Esta acusación no tiene sustento alguno, los cinco capítulos realmente no se sustentan para llevar a cabo una acusación constitucional. La acusación constitucional es lo más grave, se destituye a la ministra y además se le deja cinco años inhabilitada, eso es gravísimo, por lo tanto, deben haber fundamentos suficientes y esta acusación no los tiene”, comentó. Por su parte, la diputada Maite Orsini también se refirió a su posición respecto de la acusación y las conductas de la ministra Cubillos. “Acá más que analizar los hechos de manera aislada lo que hay que hacer es mirar todos los hechos de manera sistemática, y esa lectura, la lectura sistemática de cada uno de los hechos que ocurrieron y que han sido expuestos tanto en la comisión como en la acusación, hacen evidente que lo que acá existe es un abandono por parte de la ministra a la Educación pública”. En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado UDI, Jaime Bellolio, miembro de la Comisión de Educación, también abordó el escenario político que ha producido esta acción. Al respecto indicó que no existen reales fundamentos para mantener la acusación. “Mañana es un día importante, yo lo que esperaría es que el día de mañana quedara rechazada la acusación constitucional, porque no tiene absolutamente ningún fundamento jurídico que permita sostenerla, y los diputados acusadores la han ocupado únicamente como una cuestión política de manera de organizar y reunir a la oposición, pero hasta ahora no han sido capaces de defender ningún punto jurídicamente relevante como para hacer una acusación constitucional”, dijo. Así previo a la votación de mañana martes en la Sala de la Cámara de Diputados, tanto el Gobierno como la oposición están desplegando todos sus esfuerzos para convencer a quienes aún están indecisos. Por ahora, quienes estarían a favor de la acusación constitucional serían las bancadas PS, PPD, el PC y el Frente Amplio, desde donde incluso hoy por la mañana emitieron una declaración asegurando el apoyo. Por otra parte, quedan pendientes los parlamentarios de la Democracia Cristiana, donde ya habría 10 votos asegurados, pero seguirían vacilantes Matías Walker y Jorge Sabag, en tanto en la Federación Regionalista Verde Social preliminarmente los tres votos con los que cuentan estarían a favor de la oposición, misma situación que ocurriría con el Partido Radical. Así, la esperanza del Gobierno estaría puesta en los independientes René Alinco, Karim Bianchi, Pepe Auth y Pedro Velásquez, junto a la decisión final de los DC Walker y Sabag. Al respecto cabe destacar que el jefe de bancada de la falange, Gabriel Ascencio, hizo un llamado a aprobar la acusación constitucional. De esta forma, la situación se revolverá mañana desde las 10.30 horas en la Sala de la Cámara, y aunque el resultado sigue siendo incierto, según consignó La Tercera, la ministra Cubillos ya habría advertido a su equipo que deben prepararse para el peor escenario.

