Internacional Maduro a Iván Duque: "La guerrilla es un fenómeno de Colombia, no busque sus causas en Venezuela" El presidente de Venezuela afirmó este lunes que su país no aceptará a ningún grupo armado colombiano en su territorio y emplazo a Duque a que se disculpe por las "mentiras" que dijo ante Naciones Unidas. Claudio Medrano Lunes 30 de septiembre 2019 17:45 hrs.

El Mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que “no aceptará ningún grupo armado colombiano, en territorio de Venezuela”, en medio de las acusaciones que presentó el presidente de Colombia, Iván Duque ante Naciones Unidas, quien aseguró que el gobierno “chavista” albergaba a miembros de la guerrilla de ese país. A juicio de Maduro, “no aceptamos ni aceptaremos a ningún grupo armado de ningún signo colombiano en territorio venezolano, es una orden que he dado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. Asimismo, el presidente venezolano hizo alusión a la molestia que evidenció el gobierno de Colombia por algunos dichos en contra de Iván Duque, por lo que pidió disculpas, aunque señaló que ese país también debe pedir disculpas por “las mentiras que emitió ante Naciones Unidas”, a juicio de Maduro, “yo a Duque le he dicho en varias oportunidades que es paramilitar, narcotraficante y él no protesta, pero porque le dije Porky sacaron una nota de protesta… pido disculpas no te digo más imbécil ni Porky, está bien. Pero tú le pides disculpas al pueblo de Colombia, de Venezuela por las mentiras que llevaste a la ONU”, señaló. Para Maduro, el presidente de Colombia, Iván Duque, “miente porque quiere una guerra”, al referirse a las fotos que formaron parte del dossier que el mandatario colombiano presentó en Naciones Unidas y que no correspondían a locaciones venezolanas como había sostenido Duque. En esa línea, hizo un llamado para que su par colombiano busque soluciones para terminar con la violencia que vive su país y no se desgaste buscando un conflicto armado con Venezuela, “la guerrilla colombiana es un fenómeno de Colombia” que ya suma “70 años de conflicto armado”, afirmó Maduro, por lo que llamó a Duque a no buscar sus causas en Venezuela pues “las causas las tiene usted allá, señor Iván Duque, resuélvalas”. Maduro, además, reiteró la denuncia de los vínculos de Guaidó con la banda criminal colombiana “Los Rastrojos”, mientras hacía esta declaración, el canal estatal VTV mostró una vez más las imágenes del líder de la oposición con los supuestos cabecillas de la banda criminal, unas fotografías que el opositor asegura no demuestran ninguna relación con el narcotráfico.

