Internacional Argentina: el regreso de los clubes de trueque para paliar la crisis económica Al menos un tercio de la población argentina se encuentra bajo el umbral de pobreza, con una tasa de desempleo en aumento y una inflación del 55% en el último año. Frente a una crisis económica y social que recrudece, regresan a los suburbios de Buenos Aires los clubes de trueque, que cobraron triste notoriedad en la debacle de 2001. RFI Martes 1 de octubre 2019 9:31 hrs. Compartir

Mónica Monachón tilda uno a uno los nombres escritos en su gran cuaderno con espiral. Esta argentina de unos cincuenta años es una de las organizadoras del club de trueque que se reúne tres veces por semana detrás de la estación de tren de Lanús, a una hora de Buenos Aires. “Poniendo presente vemos quiénes vinieron y quiénes no. Las reglas son muy importantes. Yo hago una publicación con la foto de un producto, alguien me lo pide, lo reserva con un ‘quiero’ y me dice que viene tal día. Nos reunimos y hacemos el canje en el lugar que está pactado”, explica la mujer a nuestro medio asociado RFI. Las que participan en el trueque son en gran mayoría madres. Intercambian objetos -comida por útiles escolares, por ejemplo-, o bien venden productos de segunda mano por una muy pequeña suma de dinero. “Un sábado, que es cuando hay mucha gente, son unas 300 personas. Tenemos a muchos que vienen por primera vez. Yo le digo siempre al equipo que le pongan más atención al nuevo, porque viene desorientado, asustado y a veces no sabe ni qué hacer. Así que tratamos de guiarlos”, señala Monachón. Silvina forma parte de las nuevas integrantes del club de trueque de Lanús. Para esta mujer casada, madre de dos niños, la situación se ha vuelto muy difícil. “Yo tengo tres días de trabajo nada más. Él trabaja independiente con su oficio, pero no es trabajo declarado”, indica refiriéndose a su pareja. “La mayor parte de nuestros ingresos es para pagar los impuestos de la casa: luz, gas, el agua…El resto es para la comida; el precio de los alimentos está altísimo. Esto para mí es una ayuda muy importante”, recalca. Silvina, que hizo un viaje de 15 kilómetros para llegar aquí, comienza a buscar a la mujer con la que había quedado vía Facebook para hacer un intercambio. “Vendí una camperita [chaqueta deportiva] de niño por 50 pesos”, cuenta. Cincuenta pesos, es decir, menos de un euro. Pero Silvina está aliviada, ello le permitirá comprar un litro de leche a sus hijos.

Algunos metros más lejos está Adriana, una mujer que suele recorrer los clubes de trueque de la zona. “Hace poco estaba haciendo milanesas de berenjena. Desde diciembre del año pasado que descubrí que habían empezado de nuevo los trueques y empecé a asistir”, dice. Si Adriana dice “de nuevo”, no es por azar. Esta mujer de unos cuarenta años recuerda bien la crisis anterior que golpeó la Argentina en los años 2001-2002. En ese momento, brotaban también clubes de trueque. Hoy, su reaparición revive un fuerte trauma para muchos argentinos. Imagen referencial @Facebook Monica Monachon

