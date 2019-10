d4c206a899

Vecinos reportan malos olores y personas con síntomas de intoxicación en Quintero Este nuevo episodio se da solo un par de días después de que el presidente Piñera pidiera disculpas a las comunidades de zonas de sacrificio, y asegurara que la situación de Quintero "está cambiando, va a seguir cambiando y para mejor". Diario UChile Martes 1 de octubre 2019 17:30 hrs.

Un nuevo episodio de personas intoxicadas aparentemente por la presencia de malos olores en el ambiente se vivió este martes en Quintero. En esta ocasión, los afectados fueron estudiantes del Colegio Santa Filomena, donde cerca de 20 niños presentaron malestares como náuseas y vómitos. Según comentó Manuel Pizarro, Director de Red Infancia Chile ONG y el Movimiento por la Infancia de Quintero y Puchuncaví, la situación se viene dando hace ya un par de días, provocando constante malestar en niños y niñas. “Tres días con un aire totalmente tóxico. Hemos revisados las estaciones de monitoreo pero, lamentablemente, no muestran nada, al contrario, están muy bajos lo índices. Hay denuncias de colegios donde los niños han sido retirados”, dijo. Además, a través de Twitter, desde la organización Mujeres en Zona de Sacrificio también denunciaron la situación, y aseguraron que se ha repetido en más de un establecimiento. Ya van más de 40 personas de distintos establecimientos educacionales de #Quintero siendo evaluados con síntomas de #intoxicación https://t.co/PBwyOSx6rd — Mujeres de Zona de Sacrificio (@MUZOSARE) 1 de octubre de 2019

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez, representante de la zona, se manifestó molesto con la ocurrencia de este nuevo episodio, y dijo que es momento de que las autoridades realmente se hagan cargo de este problema. “Ya basta de indolencia, basta de promesas, es momento de actuar. Lamentablemente, este Gobierno no ha respetado el fallo de la Corte Suprema que hace 4 meses está señalando que haga medidas radicales, porque esto ya no puede seguir sucediendo. La vulneración a los derechos de la niñez ya no puede ser una regla general en las zonas de sacrificio”. “Hemos oficiado a la Superintendencia de Medio Ambiente para que fiscalice el cordón industrial ya que tampoco tenemos mayor información y antecedentes sobre Compuestos Orgánicos Volátiles o sobre eventuales contaminantes, es decir, no sabemos qué están respirando los niños en este momento”, agregó. Junto con ello explicó que, además, oficiarán a la ministra del Medio Ambiente para que aclare qué medidas se han tomado luego del fallo de la Corte Suprema, y para que se explique si se han desarrollado o no planes de emergencia ante este tipo de situaciones, pues si bien las estaciones de monitoreo no mostraron datos anormales, los vecinos sí reportaron malos olores en el ambiente, hecho que no fue aclarado por ninguna autoridad medioambiental. Este nuevo episodio en esta zona de sacrificio se da solo un par de días después del viaje del presidente Sebastián Piñera a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se manifestó muy comprometido con trabajar en pro del medio ambiente e, incluso, pidió disculpas a los habitantes de estos sectores. “Yo espero que la situación en Quintero y Puchuncaví, que por lo demás la mencioné en mi presentación el año pasado en esta misma Asamblea de Naciones Unidas, está cambiando, va a seguir cambiando y para mejor”, señaló el pasado 23 de septiembre el mandatario en Nueva York.

