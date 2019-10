ed85b10974

e2a5581e5b

Justicia “No han prestado ayuda”: Familia Frei interpela a la Universidad Católica y el Ejército La vicepresidenta de la DC e hija del ex presidente asesinado por la dictadura cívico-militar, Carmen Frei, definió como "un paso importante" el informe de la Fiscalía Judicial que recomienda recalificar la muerte de Eduardo Frei Montalva de homicidio simple a calificado, declarar a todos los condenados como autores y aumentar las penas a 20 años. Tomas González F. Miércoles 2 de octubre 2019 19:41 hrs. Compartir

Este miércoles, desde la sede del Partido Demócrata Cristiano (DC), su presidente, Fuad Chahín, su vicepresidenta, Carmen Frei, y el abogado de la colectividad, Luciano Fouillioux, se refirieron a al informe presentado por el fiscal judicial, Jorge Norambuena, en relación al caso Frei Montalva. La Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, representada por Norambuena, presentó un informe no vinculante en el que da recomendaciones a los ministros de cara a las apelaciones que se han presentado, desde ambas partes, luego de la sentencia emitida a fines de enero pasado por el juez Alejandro Madrid, respecto de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Así, la Fiscalía Judicial recomendó acoger la petición de la familia Frei y solicitó a la Corte recalificar la muerte, de homicidio simple a homicidio calificado, sugiriendo también que todos los participantes, es decir, los seis condenados, fueran definidos como autores. Como era lo que desde un principio habían exigido, la familia Frei recibió la noticia con tranquilidad. Así lo señaló la hija del ex mandatario y vicepresidenta de la DC, Carmen Frei. “Se confirma lo que hemos venido sosteniendo hace tantos años, para nosotros hoy es un paso muy importante”, dijo. Pero además, la ex parlamentaria aprovechó la instancia en el partido para dirigirse a otros posibles involucrados. “Reiteramos la falta de dos instituciones importantes de nuestro país: la Universidad Católica -la Clínica de la Universidad Católica (Hospital Clínico)- y el Ejército, que hasta el día de hoy no han prestado ayuda“, lamentó la hija del ex presidente. Con la misma serenidad habló el timonel del Partido Demócrata Cristiano, Fuad Chahín, quien se refirió a la otra medida que recomendó el fiscal judicial, que habla respecto de penas que iban desde los tres hasta los diez años de presidio. Ahora también se recomendó aumentar a 20 años las penas para todos los involucrados. “Recibimos con mucha tranquilidad y confianza en los argumentos, que siempre sostuvo tanto la familia del ex presidente como el Partido, el informe del fiscal judicial, quien ha señalado de manera categórica que aquí lo que corresponde es recalificar el delito como homicidio calificado y, por lo tanto, aplicar penas de 20 años a todos los condenados”, dijo Chahín. Recordemos que, por esta causa, Madrid condenó a Patricio Silva -hoy fallecido- a diez años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del homicidio de Frei; a Raul Lillo y Luis Alberto Becerra a siete años de presidio mayor en su grado mínimo como coautores; a Pedro Valdivia a cinco años de presidio menor en su grado máximo como cómplice de la muerte; y a Helmar Rosenberg y Sergio González como encubridores del hecho. El abogado querellante en el caso Frei, Luciano Fouillioux, representante de la falange en el caso, se refirió a la posibilidad de que se investiguen a nuevos involucrados. Al ser consultado por la posibilidad de que se vuelva a investigar a Luis Castillo, no lo descartó. “No sería la primera vez que la Corte, eventualmente, pueda hacer una cosa de ese tipo y no será la última tampoco. Esas posibilidades están siempre abiertas”, indicó Fouillioux. “La Corte (de Apelaciones) tiene facultades suficientes para emitir cualquier pronunciamiento, no de condena, respecto de personas que no han sido condenadas o acusadas antes. Pero sí las recomendaciones y apertura de nuevas investigaciones respecto de terceras personas que no están contempladas en el fallo“, sostuvo el abogado querellante.

Este miércoles, desde la sede del Partido Demócrata Cristiano (DC), su presidente, Fuad Chahín, su vicepresidenta, Carmen Frei, y el abogado de la colectividad, Luciano Fouillioux, se refirieron a al informe presentado por el fiscal judicial, Jorge Norambuena, en relación al caso Frei Montalva. La Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, representada por Norambuena, presentó un informe no vinculante en el que da recomendaciones a los ministros de cara a las apelaciones que se han presentado, desde ambas partes, luego de la sentencia emitida a fines de enero pasado por el juez Alejandro Madrid, respecto de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Así, la Fiscalía Judicial recomendó acoger la petición de la familia Frei y solicitó a la Corte recalificar la muerte, de homicidio simple a homicidio calificado, sugiriendo también que todos los participantes, es decir, los seis condenados, fueran definidos como autores. Como era lo que desde un principio habían exigido, la familia Frei recibió la noticia con tranquilidad. Así lo señaló la hija del ex mandatario y vicepresidenta de la DC, Carmen Frei. “Se confirma lo que hemos venido sosteniendo hace tantos años, para nosotros hoy es un paso muy importante”, dijo. Pero además, la ex parlamentaria aprovechó la instancia en el partido para dirigirse a otros posibles involucrados. “Reiteramos la falta de dos instituciones importantes de nuestro país: la Universidad Católica -la Clínica de la Universidad Católica (Hospital Clínico)- y el Ejército, que hasta el día de hoy no han prestado ayuda“, lamentó la hija del ex presidente. Con la misma serenidad habló el timonel del Partido Demócrata Cristiano, Fuad Chahín, quien se refirió a la otra medida que recomendó el fiscal judicial, que habla respecto de penas que iban desde los tres hasta los diez años de presidio. Ahora también se recomendó aumentar a 20 años las penas para todos los involucrados. “Recibimos con mucha tranquilidad y confianza en los argumentos, que siempre sostuvo tanto la familia del ex presidente como el Partido, el informe del fiscal judicial, quien ha señalado de manera categórica que aquí lo que corresponde es recalificar el delito como homicidio calificado y, por lo tanto, aplicar penas de 20 años a todos los condenados”, dijo Chahín. Recordemos que, por esta causa, Madrid condenó a Patricio Silva -hoy fallecido- a diez años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del homicidio de Frei; a Raul Lillo y Luis Alberto Becerra a siete años de presidio mayor en su grado mínimo como coautores; a Pedro Valdivia a cinco años de presidio menor en su grado máximo como cómplice de la muerte; y a Helmar Rosenberg y Sergio González como encubridores del hecho. El abogado querellante en el caso Frei, Luciano Fouillioux, representante de la falange en el caso, se refirió a la posibilidad de que se investiguen a nuevos involucrados. Al ser consultado por la posibilidad de que se vuelva a investigar a Luis Castillo, no lo descartó. “No sería la primera vez que la Corte, eventualmente, pueda hacer una cosa de ese tipo y no será la última tampoco. Esas posibilidades están siempre abiertas”, indicó Fouillioux. “La Corte (de Apelaciones) tiene facultades suficientes para emitir cualquier pronunciamiento, no de condena, respecto de personas que no han sido condenadas o acusadas antes. Pero sí las recomendaciones y apertura de nuevas investigaciones respecto de terceras personas que no están contempladas en el fallo“, sostuvo el abogado querellante.