674552f02f

46b14492ac

Nacional Política “No tiene nuestra confianza”: Oposición exige renuncia de Pepe Auth a la Mesa de la Cámara Al respecto, Auth indicó que a través de insultos y descalificaciones en la oposición, lo único que se conseguirá es la continuidad de la derecha en el Gobierno. Diario Uchile Miércoles 2 de octubre 2019 13:27 hrs. Compartir

Las cosas no andan bien en la oposición. Luego del fracaso de la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos, las recriminaciones han sido la tónica dentro de la centro izquierda con representación parlamentaria. Uno que está en el ojo del huracán es el diputado independiente ligado al Partido Radical, Pepe Auth, quien votó en contra de la acusación, desentendiéndose del acuerdo opositor y alineándose con el Ejecutivo. El jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, solicitó la renuncia de Auth a la Mesa de la Cámara de Diputados. “Ya no tiene nuestra confianza”, afirmó el legislador sobre su antiguo compañero de colectividad. “Con la actitud que ha sostenido el diputado Auth, que está en su derecho de votar como él quiere, pero está allí representando un sector de la oposición. No me da confianza ni a mí ni a mi sector político, porque lo que ha hecho ayer y lo que ha hecho durante todo el período que antecedió a la votación de ayer es un hecho que no representa el sector y nosotros lo llevamos a estar en ese lugar”, continuó Celis. Por su parte, el diputado PS, Jaime Naranjo, llegó este miércoles al Congreso con un cartel que decía “Renuncia Auth a la mesa”. “Cuando usted elige una mesa no solamente la elige para administrar la Cámara de Diputados, también la elige para liderar y coordinar a quienes lo eligieron. Ayer el diputado Auth hizo todo lo contrario y eso ha generado que muchos de quienes votamos por él hayamos perdido la confianza”, sostuvo el parlamentario socialista. Sobre su particular campaña para que Auth renuncie a la Mesa, Naranjo afirmó que “parto solo, tengo el coraje para hacerlo, tengo la voluntad para hacerlo y no tengo ninguna duda que al final de mi caminata por pedir la renuncia del diputado Auth muchos diputados se van a sumar y le haremos insostenible su permanencia”. En cuanto al aludido, respondió a través de su twitter. Al respecto, Auth indicó que a través de insultos y descalificaciones en la oposición, lo único que se conseguirá es la continuidad de la derecha en el Gobierno. Quienes creen que a punta de insultos, caricaturas y descalificaciones contra quienes votan distinto en la oposicion, contribuyen a hacerla más grande, unida y fuerte, están muy perdidos. Los partidos q promueven esas campañas serán responsables de la continuidad de la derecha — Pepe Auth (@pepe_auth) October 2, 2019

Las cosas no andan bien en la oposición. Luego del fracaso de la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos, las recriminaciones han sido la tónica dentro de la centro izquierda con representación parlamentaria. Uno que está en el ojo del huracán es el diputado independiente ligado al Partido Radical, Pepe Auth, quien votó en contra de la acusación, desentendiéndose del acuerdo opositor y alineándose con el Ejecutivo. El jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, solicitó la renuncia de Auth a la Mesa de la Cámara de Diputados. “Ya no tiene nuestra confianza”, afirmó el legislador sobre su antiguo compañero de colectividad. “Con la actitud que ha sostenido el diputado Auth, que está en su derecho de votar como él quiere, pero está allí representando un sector de la oposición. No me da confianza ni a mí ni a mi sector político, porque lo que ha hecho ayer y lo que ha hecho durante todo el período que antecedió a la votación de ayer es un hecho que no representa el sector y nosotros lo llevamos a estar en ese lugar”, continuó Celis. Por su parte, el diputado PS, Jaime Naranjo, llegó este miércoles al Congreso con un cartel que decía “Renuncia Auth a la mesa”. “Cuando usted elige una mesa no solamente la elige para administrar la Cámara de Diputados, también la elige para liderar y coordinar a quienes lo eligieron. Ayer el diputado Auth hizo todo lo contrario y eso ha generado que muchos de quienes votamos por él hayamos perdido la confianza”, sostuvo el parlamentario socialista. Sobre su particular campaña para que Auth renuncie a la Mesa, Naranjo afirmó que “parto solo, tengo el coraje para hacerlo, tengo la voluntad para hacerlo y no tengo ninguna duda que al final de mi caminata por pedir la renuncia del diputado Auth muchos diputados se van a sumar y le haremos insostenible su permanencia”. En cuanto al aludido, respondió a través de su twitter. Al respecto, Auth indicó que a través de insultos y descalificaciones en la oposición, lo único que se conseguirá es la continuidad de la derecha en el Gobierno. Quienes creen que a punta de insultos, caricaturas y descalificaciones contra quienes votan distinto en la oposicion, contribuyen a hacerla más grande, unida y fuerte, están muy perdidos. Los partidos q promueven esas campañas serán responsables de la continuidad de la derecha — Pepe Auth (@pepe_auth) October 2, 2019