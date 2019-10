Chile Mejor sin TLC insiste en que TPP-11 sea visto por distintas comisiones del Senado

541b2567b0

Mejor sin TLC insiste en que TPP-11 sea visto por distintas comisiones del Senado La plataforma reiteró el llamado a los senadores para que escuchen a las organizaciones sociales que se han manifestado en contra de este tratado que firmó el Gobierno. Claudio Medrano Jueves 3 de octubre 2019 15:53 hrs.

Las organizaciones sociales agrupadas en la plataforma Chile Mejor sin TLC, reiteraron la solicitud hecha al Senado para que el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP 11, sea revisado en las comisiones de Trabajo, Salud, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Agricultura y Economía, antes de su votación en Sala. Recordemos que el acuerdo se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara Alta desde el pasado 17 de abril, luego que fuese aprobado en la Cámara de Diputados. Desde esa fecha, la plataforma Chile Mejor sin TLC ha hecho llegar diferentes cartas en las que solicitan que el Tratado Transpacífico sea analizado por las distintas comisiones del Senado, sin embargo, estas peticiones no sólo no han sido satisfechas, si no que no han tenido ningún tipo de respuesta formal por parte de los parlamentarios. Patricio Guzmán de la Fundación Constituyente XXI, criticó la postura de los senadores que firmaron un protocolo con el Gobierno para garantizar la aprobación del acuerdo y agregó que “Esto es un tratado que va a afectar toda la vida, entonces es lógico que esté en salud, trabajo, en las distintas comisiones y nos parece insólito que no discutan, si quiera, un tratado de tal importancia que va a estar por sobre las más importantes leyes del país incluyendo la constitución”. Por su parte, Patricio Vejar de Chile Mejor sin TLC, recalcó el rol que ha tenido la plataforma en informar a la ciudadanía respecto de las consecuencias que provocaría la firma del acuerdo y añade que “producto de nuestra crítica a este tratado se ha inventado un protocolo, una especie de varita mágica que en realidad no tiene ningún fundamento legal y también es necesario que eso sea aclarado y debatido profundamente”. Aunque las críticas sobre la privatización de semillas, retraso en ingreso de medicamentos genéricos y amenazas a los Derechos Humanos y laborales han sido calificadas como mito por parte del gobierno, la SUBREI (Antes DIRECON) decidió contestar dichas preocupaciones a través de un protocolo de entendimiento del tratado. Dicho documento, si bien no tiene ningún valor jurídico fue firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores y los senadores de la Comisión de RREE para justificar la aprobación de un tratado que es rechazado por la gran mayoría de las organizaciones sociales y sindicales.

