Cultura La Leva: la obra que indaga en las pulsiones y desamores de Pedro Lemebel El montaje tendrá su estreno el viernes 4 de octubre, en la Sala Ana González del Centro Cultural Estación Mapocho. Diario Uchile Jueves 3 de octubre 2019 10:53 hrs.

Dirigida por Juan Pablo Troncoso (Colectivo Zoológico) y escrita por Leonardo González (Nanas, Una pensión en Yungay), La Leva se sitúa en la encrucijada que implica la figura de Pedro Lemebel. A través de crónicas teatrales en las que se cruza la ficción e investigación teatral, se construye un relato coral en que tres intérpretes encarnan diversos encuentros entre la Leva y el Lumpen, dos personajes que representan pulsiones en la obra de Lemebel. “La Leva fue escrita e inspirada en conversaciones que sostuve durante dos meses con amigos y amigas de Pedro, muchos de los cuales mientras me hablaban estaban al borde de las lágrimas, porque no habían pasado ni dos meses de su muerte. Creo que ante todo Pedro es una voz, entonces, La Leva es entrar en ese juego, intentar pertenecer por escasos segundos a esa violencia y ternura que vemos en esa voz”, señala Leonardo González, dramaturgo de la obra. Para Juan Pablo Troncoso, director de La Leva, la obra no busca ser un homenaje, sino un universo en constante resistir que nos permita confrontar el statu quo. “No busca responder expectativas, sino generar una experiencia estética que nos permita reflexionar no solo sobre Pedro Lemebel, sino sobre todos los problemas que estallan desde su figura. Desde el trabajo actoral, desde el trabajo sonoro y de diseño, nos preguntamos cómo traer a escena eso que no volverá, cómo se logra, qué implica. Todas estas preguntas hemos intentado escenificarlas y compartirlas, para encontrarnos desde la heterogeneidad del teatro”, dijo. El montaje transita entre cancioneros populares e imaginarios televisivos, abriendo un caudal de monólogos alucinados, empinados sobre los abismos del desamor, en el oscuro contexto del Chile de la transición y también del hoy. La obra tendrá temporada en la Sala Ana González del Centro Cultural Estación Mapocho, los días 4, 5, 9, 10, 12, 16, 17 y 19 de octubre, a las 21:00 horas. Las entradas están a $5.000 (general) y $3.000 (estudiantes y tercera edad).

