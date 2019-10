Presidenta de la Comisión de Trabajo por reforma previsional: “Se está maquillando a un muerto”

La ‘ofensiva judicial’ de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP y sus repercusiones, ha configurado un nuevo foco de conflicto para el Gobierno de Sebastián Piñera y su autoproclamada “reforma previsional”.

La estrategia ha sido clara; intentar demostrar, ahora a través de la Justicia, lo que desde hace años vienen gritando las calles: el problema es el sistema de AFP.

Mientras tanto, el Gobierno lleva las riendas de la discusión en su propia propuesta, la que ha evidenciado ser, en gran parte, más de lo mismo: cerrar las puertas a un sistema de seguridad social solidario. Por tratarse de una iniciativa presentada por el Presidente, los debates y votaciones de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados han estado marcados por las dificultades que ha tenido la oposición frente al oficialismo.

Así lo indicó, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada de Convergencia Social y presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans, quien además sostuvo que la llamada “reforma previsional” que se discute en el Congreso, no tiene relación alguna con la demanda que surgió de las calles.

“Entonces es sumamente limitado el debate y, por lo tanto, la fuerza con la que se instaló esta demanda, creo que no tiene una respuesta adecuada , una que dé en el clavo frente a la situación complicada en que se encuentran los jubilados y las jubiladas”.

“Yo creo que, finalmente, la reforma no viene a hacerse cargo por la movilización social , cuando demandaba un cambio en el sistema de pensiones. Hubo una reforma que, al contrario, simplemente profundiza lo que hay . Y eso también tiene relación con que no podemos, ni siquiera durante el trámite legislativo, hacer cambios, ni mediante indicaciones ni modificaciones.

– ¿Cómo analizaría esta contradicción que surge entre, por un lado, la fuerza que tiene el movimiento ciudadano, que ha sido enfático en acabar por completo con este sistema, y por otro, la discusión “con límites” que se ha dado en el Parlamento?

“Acá la institucionalidad demuestra todos sus límites. El Congreso no tiene hoy día opciones de presentar proyectos en la materia. El Presidente de la República y el Ejecutivo ya han dado sus miradas, las han dejado sumamente claras: no quieren cambiar este modelo, no quieren cambiar el sistema de pensiones. Lo quieren mantener”

“Por lo tanto, la única opción es que el movimiento social siga organizado. Pero también que generemos cambios hoy día en la Constitución, por que si no, simplemente vamos a mantener estas limitantes que le hacen mucho daño al futuro de la democracia”.