Trump arremete contra quienes piden su juicio político

Durante 17 minutos en el Despacho Oval, junto a un presidente finlandés que contemplaba la escena con asombro, Donald Trump descargó una furiosa diatriba. Acusó a Adam Schiff, que preside el poderoso Comité de Inteligencia de la Cámara baja que investiga su destitución, de ser un “traidor”. Trump sólo se refiere a él como “Shifty Schiff” (Schiff el malicioso).

El Presidente consideró que el informante en el “Ucraniagate” había denunciado hechos adulterados y que los que le habían informado eran “espías”. Trump terminó su actuación vituperando a los medios de comunicación que considera “corruptos” y que una vez más describió como “enemigos del pueblo”.

Como si fuera poco, el presidente estadounidense repitió sus quejas un poco más tarde en una conferencia de prensa conjunta con el presidente finlandés.

Esta vez insultó a su rival en la carrera presidencial de 2020. [Joe]”Biden y su hijo son unos verdaderos delincuentes”, sentenció Trump.

El jefe de Estado norteamericano tampoco se olvidó de Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara, a quien acusó de repartir citaciones judiciales “como si fueran galletitas”.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019