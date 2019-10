54d993bc6b

Internacional Caos en Ecuador mientras Moreno traslada la sede de gobierno a Guayaquil Por más que las organizaciones indígenas y sindicales hayan fijado al miércoles 9 el inicio de una huelga general indefinida, el país ya está sumido en el caos. Tras la llegada en camiones de cientos de indígenas en el parque de El Arbolito en Quito, el palacio presidencial ha sido evacuado. El presidente Lenín Moreno acusa a su predecesor Rafael Correa de planificar con el presidente venezolano Nicolás Maduro la caída de su gobierno. Eric Samson /RFI Martes 8 de octubre 2019 8:11 hrs. Compartir Crisis en Ecuador: el “paquetazo” neoliberal le pasa la cuenta a Lenín Moreno

Hace apenas dos días, el gobierno pensaba haber sorteado lo más difícil tras negociar el fin de la huelga de los transportistas. Sin embargo, una parte de la población sigue inconforme. Tras la eliminación de los subsidios a los combustibles, el precio del pasaje de bus urbano debería subir de 5 a 10 centavos, según los cálculos del gobierno. El precio para personas de la tercera edad y estudiantes debe mantenerse. Los pasajes interprovinciales podrían subir hasta un tercio. En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno justificó las medidas y lanzó un llamado al diálogo. Pero tras la multiplicación de saqueos en empresas lecheras, floricultoras, haciendas de brócolis en varias provincias andinas del país, el gobierno ha desarrollado una retórica según la cual es víctima de una tentativa de desestabilización. “Algunas plantaciones de flores hoy en la mañana han sufrido la entrada de personas violentas para sacar a sus trabajadores y obligarlos a plegarse a la marcha. Eso no es protesta social”, dijo este lunes en la tarde Juan Sebastián Roldán, el secretario particular de Moreno. Más tarde, el régimen ordenó el desalojo del palacio presidencial en un centro histórico cercado por manifestantes y defendido por tanquetas. Moreno decidió instalar la sede del gobierno en la ciudad costera de Guayaquil dónde los grupos indígenas tienen menor presencia. Rodeado de su vicepresidente, del ministro de Defensa y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el presidente ecuatoriano indicó que mantendrá las medidas económicas tomadas la semana pasada y acusó a su predecesor: “¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que [Rafael] Correa, Virgilio Hernández, [Ricardo] Patiño, [Paola] Pabón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de [Nicolás] Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, afirmó. El analista político Oswaldo Moreno, director de la consultoría CPI, estima poco probable a este punto una destitución de Moreno: “En los años 90 o 2000, yo diría que el gobierno está abajo, porque un gobierno con una popularidad del 15%, es muy difícil que se sostenga. Pero hay que ver el entorno y el contexto, cuáles son los sectores que sostienen a Moreno, porque finalmente Moreno hace un giro en su política, en su ideología, en su concepción económica, totalmente de tinte liberal. Pero al no tener la misma capacidad de reacción por haber sido debilitados en el pasado por el correismo los sectores sociales, yo no me atrevería a anticipar que vaya a tener éxito una medida para sacarlo del poder, al menos que haya una medida negociada donde el gobierno termine finalmente cediendo en algún punto”. Frente a las acusaciones de hacer el juego del ex presidente Correa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador tomó distancias de éste, de sus antiguos ministros y partidarios acusados de oportunistas. Afirmó no tener nada que ver con la tentativa de decenas de manifestantes de ocupar la Asamblea Nacional y la Procuraduría, donde reposan elementos de una indagación de corrupción en contra de Correa conocida como el caso Arroz Verde.

