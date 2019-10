023f0e1aa5

Nacional Fernando Atria por sistema previsional: "El cotizante debería llamarse depositante" En medio del debate por la encrucijada que vive el Tribunal Constitucional respecto de su decisión sobre la propiedad de los ahorros previsionales, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile, Fernando Atria, conversó con nuestro medio y aseguró que, cualquiera que sea el resultado, abrirá nuevos debates concernientes a las limitaciones de la propiedad. Diario UChile Martes 8 de octubre 2019 18:52 hrs.

Los últimos resultados de la Encuesta Cadem, concerniente a lo que piensan los chilenos y chilenas sobre el retiro de los fondos previsionales, llamó la atención del abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Fernando Atria. Según la encuesta, actualmente el 85 por ciento de las personas está de acuerdo con que los fondos deben ser retirados antes de jubilar, y solo un 11 por ciento cree que estos deben ser retirados después de cumplidos los 70 años. Pero, ¿de dónde proviene esta lógica y qué nos dice de nuestro actual sistema de seguridad social? En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Atria aseguró que los resultados mostrados por la encuesta tienen que ver con el discurso que ha acompañado a la estructuración de este sistema, pero que finalmente estaría alejado de las bases de un “seguro” y se parecería más a un “ahorro forzoso que se retira en cuotas”. “Lo que cada uno paga, lo que la ley llama ‘cotización’, no se parece al pago de una prima sino al depósito en cuenta de ahorro. Y nos han dicho que eso que usted deposita en su cuenta de ahorro previsional es suyo, y que lo que distingue al sistema de capitalización individual y lo separa de los sistemas de seguridad social, es que allí el cotizante -que debería llamarse depositante-, es dueño de lo que cotiza”, explicó. Es justamente bajo esa percepción está enmarcado el debate actual que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional. Es decir, analizar las limitaciones de la propiedad y si existen diversas formas de decidir sobre ella. “La primera decisión del TC va a ser si es propiedad o no es propiedad. Si no es propiedad, discutamos sobre cómo tener un sistema de seguridad social. Si nos dicen que es propiedad, ahí nos van a tener que analizar las limitaciones que tienen en su uso, si son justificadas constitucionalmente o no son justificadas. Si no son justificadas constitucionalmente, el tribunal tendrá que declarar inconstitucional todo el decreto de ley 3500”, aseveró. El otro escenario, y que tiene que ver con la posibilidad de que el TC justifique constitucionalmente a la propiedad, lo que se estaría decidiendo, según Atria, es que se le puede privar al dueño de su propiedad por varias décadas. Esto, finalmente, para el abogado constitucionalista, abriría el debate hacia cuestionamientos que tienen que ver, por ejemplo, con el aprovechamiento del agua y si la ley podría limitar en tal materia como lo hace con los fondos previsionales.

