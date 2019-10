54d993bc6b

Cultura Radio Universidad de Chile presenta libro con testimonios de Edgardo Enríquez Frödden Este martes se realizará el lanzamiento de Testimonio de un destierro, escrito por Jorge Gilbert Ceballos, en la Sala Master. Diario Uchile Martes 8 de octubre 2019 13:27 hrs. Compartir

Escucha acá la entrevista con Jorge Gilbert Ceballos: play pause Descargar En la Sala Master se realizará este martes el lanzamiento del nuevo título de Ediciones Radio Universidad de Chile, Edgardo Enríquez Frödden: Testimonio de un destierro, escrito por Jorge Gilbert Ceballos. En 227 páginas, el volumen recoge recuerdos del médico que fuera rector de la Universidad de Concepción y ministro de Educación de la Unidad Popular, además de padre de Miguel y Edgardo Enríquez, altos dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); y suegro de Bautista van Schouwen, otro fundador de la organización. El libro no solo contiene memorias sobre esos lazos familiares, sino también sobre la Universidad de Concepción, la masonería chilena, el golpe de Estado y los períodos que Enríquez Frödden pasó preso en Isla Dawson y exiliado en el extranjero. “Él jugó múltiples roles en su época”, explicó Jorge Gilbert Ceballos en la primera edición de Radioanálisis, en la que calificó su figura como “muy vigente”. “El sábado pasado se le hizo un homenaje a Miguel, a Edgardo y a Bautista en Villa Grimaldi, y llama la atención la cantidad de gente que asiste a este tipo de actividades y, lo más interesante, la cantidad de jóvenes”, señaló. Sociólogo y profesor, Gilbert ha enseñado en universidades de México y Estados Unidos, fue cónsul chileno en el estado de Washington y dirigió el programa televisivo Panorama Latinoamericano, producido en la ciudad de Olympia. “A don Edgardo lo conocí personalmente en Canadá, en Vancouver, porque la comunidad de chilenos exiliados hizo un evento y lo invitaron. A mí me nombraron como su chaperón y que me quedara en el lugar donde se alojaba, entonces ahí entendí lo que le pasaba: no podía dormir, se sentaba y cabeceaba. Como yo tenía un programa de televisión, se me ocurrió llevar la cámara, lo filmaba toda la noche y le hacía entrevistas. Así nació el libro”, explicó el autor. Edgardo Enríquez Frödden: Testimonio de un destierro será presentado por el doctor Gustavo Molina y por el coordinador del Movimiento por la Asamblea Constituyente, Gustavo Ruz. El evento comenzará a las 19 horas de este martes 8 de octubre en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509. La entrada es gratuita.

