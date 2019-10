023f0e1aa5

Economía Nacional Política Triunfo del Gobierno en Reforma Previsional: Comisión de Hacienda aprueba incremento de 4% de cotización La propuesta del Gobierno forma parte del articulado que se votó este martes y que continúa este miércoles en la instancia parlamentaria. La diferenciación de beneficios según tramo de edad y el retiro de parte de los fondos como incentivo a trabajar después de la edad legal de jubilación, fueron otros de los puntos ratificados por la mayoría de los diputados integrantes. Rodrigo Fuentes Martes 8 de octubre 2019 21:53 hrs.

Este martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja procedió a la discusión y votación en particular del articulado sobre la reforma a las pensiones que impulsa el Ejecutivo. Después que, recordemos, el pasado lunes se suspendió este trámite debido a desacuerdos surgidos entre integrantes de la instancia parlamentaria debido a cinco indicaciones reingresadas por el Gobierno, algunas de ellas rechazadas anteriormente por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja. Es el caso de la ahora aprobada reposición que realizó el Ejecutivo sobre de la distinción por tramo de edad a la Pensión Básica Solidaria (PBS), que establece una diferencia en el monto del subsidio Estatal que es recibida por personas desde los 65 años, incrementándose cada cinco años hasta cumplir los 85. Al respecto, el diputado del Frente Amplio Giorgio Jackson, quien votó contra la propuesta oficial, justificó su decisión y la calificó como mero “marketing publicitario” que no resuelve el fondo del problema, que son las precarias jubilaciones de los chilenos. “Yo al menos no estoy disponible para avalar que esto sea una bomba de tiempo, marketing publicitario, un anuncio engañoso- por el hasta el 50 por ciento de aumento. Porque sabemos que en dos años más, cuando se levante nuevamente un proceso de necesidades ciudadanas a partir de los programas de gobierno, el tema de las pensiones va a volver a explotar, ya que esto que se legisla no será suficiente. Nosotros, lamentablemente, sí creemos que ésta es la reforma que va a cambiar los montos y solucionar el problema de las jubilaciones. Vamos a tener que rendir cuentas en ese momento, por eso yo no formo parte de esta modificación”, afirmó. Otro de los puntos centrales de la propuesta del Ejecutivo aprobada en la Comisión de Hacienda fue el cuatro por ciento adicional de cotización obligatoria. Aunque este artículo, uno de los centrales de la reforma previsional del Gobierno, no tuvo la unanimidad. Para el diputado Giorgio Jackson, la disposición afectará directamente a los trabajadores a honorarios dependientes del Estado, ya que disminuirá su salario. En tanto, los parlamentarios de la Democracia Cristiana José Miguel Ortiz y Gabriel Silber, votaron a favor de la iniciativa confiando- coincidieron- que en las próximas etapas legislativas del proyecto de ley este porcentaje puede incrementarse hasta un 8 por ciento. Para el diputado de la UDI Guillermo Ramírez, éste es un paso fundamental para incrementar paulatinamente el monto de las pensiones que recibirán los jubilados y jubiladas en el país. “Acá estamos votando un aumento del 40 por ciento en la cotización, yo entiendo que puede haber gente que lo considere insuficiente, pero muéstreme el ejemplo del país que hace eso de un tirón, yo creo que esto es un paso gigantesco, yo estoy dispuesto a discutir un incremento, pero con mayor gradualidad”, argumentó. La discusión también abarcó el artículo sobre el aporte adicional a la clase media por incentivo a la cotización. Este aspecto fue rechazado por la Comisión de Hacienda, ya que, según diputados de oposición, el beneficio sería excluyente al exigir un mínimo de 22 y 16 años de cotización para hombres y mujeres respectivamente, además de un tope cercano a los 24 mil pesos para quienes ya están jubilados. El diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, llamó al ministro de Hacienda Felipe Larraín, a la coherencia, y a revaluar el bono cuestionado para presentar una nueva iniciativa ante la sala. “Es extraño que haya tiempo para reponer los compromisos pendientes del Ministro en otras cosas que plantean los parlamentarios, le estamos proponiendo que se tome el tiempo para analizar el aporte a la clase media y eventualmente modificarlo, porque existen cuestionamientos en términos de focalización Otro de los artículos aprobados por la Comisión de Hacienda de la Cámara fue la propuesta de Gobierno que retrasa la edad de jubilación en cinco años para hombre y mujeres, estableciendo el beneficio o incentivo de que los cotizantes puedan retirar hasta un 50 por ciento de ese mayor ahorro adicional para ciertos fines específicos como deudas hipotecarias. Para el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, con esta idea, el Ejecutivo estaría reconociendo que es posible retirar parte de los fondos. “Esto abre un espacio al debate que viene, instala un precedente”. La continuación de la votación en particular del proyecto de reforma de pensiones continuará este martes, donde se espera despachar la totalidad de la iniciativa oficial que a continuación analizará y también votará el pleno de la Cámara Baja.

