Universidad de Chile encabeza adjudicación en Concurso de Iniciación 2019 Un total de 47 proyectos presentados por la Casa de Bello serán financiados por el Concurso FONDECYT de Iniciación en Investigación 2019 con montos superiores a los 3.800 millones de pesos. Además, por segundo año consecutivo, la institución aumentó su tasa de adjudicación a más del 40 por ciento. Diario UChile Martes 8 de octubre 2019 10:58 hrs.

El año 2006 nació esta iniciativa de CONICYT que busca financiar proyectos de todas las áreas del conocimiento para investigadores que se encuentran comenzando sus carreras científicas. Este año, de los 1.130 proyectos de investigación presentados a este programa de Fondecyt, fueron 379 los seleccionados, y la Universidad de Chile fue el plantel universitario que lideró las adjudicaciones con 47 propuestas. En esta edición, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) logró financiamiento para 10 proyectos, seguida de la Facultad de Filosofía y Humanidades con 7 y la Facultad de Medicina obtuvo financiamiento con otros 4. A pesar de que se presentaron menos propuestas que en la edición anterior, la Casa de Bello obtuvo más financiamiento y aumentó la tasa de adjudicación de un 36,6 a un 43,51 por ciento. Esto se traduce en la obtención de fondos para 19 institutos y facultades. Para la directora de investigación de la VID, Silvia Núñez, esta es una noticia tremendamente positiva. Es “altamente gratificante el haber podido subir sustancialmente la adjudicación con respecto al año pasado. Estos son recursos que permiten la inserción de jóvenes académicos dentro de las universidades de manera de iniciar su carrera en investigación y, por lo tanto, tiene una importancia trascendental. Son profesionales que han dedicado gran parte de su vida a formarse, a sacar sus doctorados y esta es la oportunidad de comenzar su carrera en investigación”, agregó. Proyectos para desafíos nacionales y globales Entre las iniciativas seleccionadas, destaca “El problema de la autoridad desde la perspectiva de los niños(as): análisis crítico del discurso de niños y niñas de tres estratos socioeconómicos de Santiago de Chile sobre las relaciones de autoridad con el mundo adulto”, a cargo de la académica del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Paulina Chávez. De acuerdo a la profesora Chávez, este proyecto “busca interrogar y visibilizar las particulares formas en que se comprende, se despliega, legitima y negocia la autoridad en las relaciones entre niños y adultos, desde el discurso de los propios niños(as), entendiendo que, como discursos sociales, contribuyen tanto a la reproducción como a la transformación de estos campos sociales. Esto implica el gran desafío de producir conocimiento relevante y aportar a la formación de nuevos investigadores(as), interesados en revisar críticamente las formas paternalistas y adultocéntricas con las que usualmente comprendemos y nos relacionamos con infantes”. En la misma línea, la docente del Departamento de Física de la FCFM, Carla Hermann, obtuvo financiamiento para el proyecto “Quantum Optics for Metrology: from theory to practical implementations”. Esta propuesta busca estudiar diferentes aspectos de la mecánica cuántica aplicados a la metrología cuántica. Hoy la sociedad está en medio de la llamada “Segunda revolución cuántica”, que busca aprovechar estos sistemas para desarrollar tecnologías novedosas como computadores o circuitos fotónicos. La profesora Hermnan explicó que, “se usará luz cuántica comprimida para aumentar los límites de resolución de diferentes parámetros más allá de lo que es posible hoy en día con luz clásica. El estudio estará enfocado en tres aristas: límites cuánticos en medidas de transmisión luminosa; límites cuánticos en medidas rotacionales con especial enfoque a los movimientos rotacionales producidos en sismos; y generación de estados luminosos con ventajas metrológicas como los famosos Gatos de Schrödinger”. El Instituto de Estudios Internacionales (IEI) se adjudicó el proyecto “Agregación de Información, aprendizaje estratégico y grupos de interés en la arena y legislativa”, liderado por el académico e investigador postdoctoral, Andrés Dockendorff. Esta iniciativa busca analizar el papel de los diferentes grupos de interés en los resultados legislativos y de política pública en América Latina. Con ello, se busca entender mejor cómo funciona un aspecto clave de la representación democrática en la región y al entendimiento del caso chileno. El Doctor en Ciencia Política, explicó la importancia en la carrera académica de obtener este fondo y proyectar líneas de investigación, señalando que “desde el punto de vista del IEI, contribuye a fortalecer líneas en Ciencia Política y Política Comparada. Esto ya ha sido abordado por otros investigadores del Instituto que han desarrollado proyectos FONDECYT de Iniciación y Regular en campos afines y permite, además, incorporar a alumnos tesistas para que tengan la oportunidad de participar en instancias de este tipo”. Finalmente, Silvia Núñez valoró la diversidad de proyectos que obtuvieron fondos. “Es relevante la presencia y la incorporación de nuevos investigadores, porque necesitamos el aporte de todas las áreas para los problemas que tenemos como país y los desafíos globales que están presentes hoy. Estos requieren de la concurrencia de todas las unidades de la Universidad, en todos los ámbitos del saber”, concluyó. Texto Comunicaciones VID

