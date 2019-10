Diputado Ascencio, ex embajador de Chile en Ecuador: “Las cosas van a empeorar para Lenín Moreno”

49c83b78b9

be2ea95c28

Por más que las organizaciones indígenas y sindicales de Ecuador hayan fijado para este miércoles el inicio de una huelga general indefinida, el país ya lleva varios días sumido en una crisis. Este martes el palacio presidencial fue evacuado en medio de los lamentos del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien, mientras trasladaba la sede de Gobierno a Guayaquil, acusaba a su predecesor, Rafael Correa, de orquestar con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, la caída de su gobierno. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Demócrata Cristiano y ex embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Ascencio, descartó las acusaciones del presidente ecuatoriano, indicando que el problema tiene que ver con una crisis institucional. “Esto de buscar justificaciones en otros en realidad es una cosa bastante común. Yo no creo ni que Maduro, ni que Correa, ni ninguna personalidad extranjera esté involucrada en la crisis que tiene hoy día Ecuador. Lo que pasa ahí, a juicio mío, es una falta de confianza en las instituciones”, señaló el ex diplomático. “Yo creo que el gobierno de Lenín Moreno está absolutamente debilitado. Todo indica que si se mantiene en el refugio de Guayaquil y no logra tener el control del territorio ecuatoriano, las cosas van a empeorar para él”, agregó. Y es que el mandatario ecuatoriano había calificado de “acciones conspirativas” las manifestaciones que se llevan a cabo en el país en contra del denominado “paquetazo” de Moreno, mientras que los descontentos, en su mayoría agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), han venido denunciando una fuerte represión de las fuerzas policiales y militares en los días previos a la gran huelga nacional de este miércoles. En ese sentido, Ascencio sostuvo que el movimiento social en Ecuador no tiene una intención golpista, como se ha señalado desde los sectores cercanos a Moreno, sino que viene de un real descontento con las medidas aprobadas por el mandatario. “Hay una gran movilización popular, hay movilización de los ciudadanos, que no son golpistas, no tienen las armas, ni tienen tampoco la idea de derrocar a un gobierno. Lo que quieren es que se ponga fin a situaciones económicas complejas y de relaciones políticas complejas”, indicó el parlamentario DC. Sobre el escenario actual y las consecuencias que podría traer la paralización convocada para este miércoles, el ex embajador de Chile en Ecuador indicó que esta jornada será clave para el futuro del gobierno actual. “Hay que esperar qué es lo que va a ocurrir hoy en este día de huelga nacional. Yo creo que hay que evaluar cuál es el resultado de eso y luego ver si hay algún tipo de posibilidad para el gobierno de Lenín Moreno de que encuentre una fórmula para juntar en una mesa a todos los actores y que se pongan de acuerdo”, dijo Ascencio. Respecto de la posición del gobierno chileno frente a la crisis en el país ecuatoriano, en donde el presidente Sebastián Piñera manifestó su total apoyo a Lenín Moreno indicando que “ante los intentos de alteración del orden público en Ecuador, manifiesto mi total apoyo a la democracia, el Estado de Derecho y los esfuerzos del Presidente por mantener la paz y el orden en Ecuador”, Ascencio sostuvo que es una postura netamente ideológica y que, finalmente, no tiene impacto. “Yo creo que es una cosa bastante formal, también lo hicieron los argentinos y probablemente lo hagan los colombianos. Aquí se actúa, lamentablemente, por ideologías. Se ponen de acuerdo todos aquellos que se sienten amigos y entonces apoyan. Pero no tienen ningún impacto al final, no tiene ningún impacto”, comentó el parlamentario y ex diplomático. Por su parte, refugiado en Guayaquil a más de 500 kilómetros por tierra, el gobierno de Lenín Moreno se ha dicho abierto al diálogo. “Ya hemos tenido los acercamientos respectivos; hemos conversado con algunos de sus dirigentes”, dijo a la prensa el mandatario la noche de este martes. A pesar del contacto inicial, con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, Moreno admitió que “hay alguna dificultad” por el hecho de que “más de 60 organizaciones” muestran su disgusto por el aumento de precios. Así, la jornada de este miércoles será clave en el desarrollo de la crisis ecuatoriana. Ante los intentos de alteración del orden público en Ecuador, manifiesto mi total apoyo a la democracia, el Estado de Derecho y los esfuerzos del Presidente @lenin por mantener la paz y el orden en Ecuador, utilizando todos los instrumentos que le otorga la Constitución y la Ley. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 8, 2019

Por más que las organizaciones indígenas y sindicales de Ecuador hayan fijado para este miércoles el inicio de una huelga general indefinida, el país ya lleva varios días sumido en una crisis. Este martes el palacio presidencial fue evacuado en medio de los lamentos del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien, mientras trasladaba la sede de Gobierno a Guayaquil, acusaba a su predecesor, Rafael Correa, de orquestar con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, la caída de su gobierno. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Demócrata Cristiano y ex embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Ascencio, descartó las acusaciones del presidente ecuatoriano, indicando que el problema tiene que ver con una crisis institucional. “Esto de buscar justificaciones en otros en realidad es una cosa bastante común. Yo no creo ni que Maduro, ni que Correa, ni ninguna personalidad extranjera esté involucrada en la crisis que tiene hoy día Ecuador. Lo que pasa ahí, a juicio mío, es una falta de confianza en las instituciones”, señaló el ex diplomático. “Yo creo que el gobierno de Lenín Moreno está absolutamente debilitado. Todo indica que si se mantiene en el refugio de Guayaquil y no logra tener el control del territorio ecuatoriano, las cosas van a empeorar para él”, agregó. Y es que el mandatario ecuatoriano había calificado de “acciones conspirativas” las manifestaciones que se llevan a cabo en el país en contra del denominado “paquetazo” de Moreno, mientras que los descontentos, en su mayoría agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), han venido denunciando una fuerte represión de las fuerzas policiales y militares en los días previos a la gran huelga nacional de este miércoles. En ese sentido, Ascencio sostuvo que el movimiento social en Ecuador no tiene una intención golpista, como se ha señalado desde los sectores cercanos a Moreno, sino que viene de un real descontento con las medidas aprobadas por el mandatario. “Hay una gran movilización popular, hay movilización de los ciudadanos, que no son golpistas, no tienen las armas, ni tienen tampoco la idea de derrocar a un gobierno. Lo que quieren es que se ponga fin a situaciones económicas complejas y de relaciones políticas complejas”, indicó el parlamentario DC. Sobre el escenario actual y las consecuencias que podría traer la paralización convocada para este miércoles, el ex embajador de Chile en Ecuador indicó que esta jornada será clave para el futuro del gobierno actual. “Hay que esperar qué es lo que va a ocurrir hoy en este día de huelga nacional. Yo creo que hay que evaluar cuál es el resultado de eso y luego ver si hay algún tipo de posibilidad para el gobierno de Lenín Moreno de que encuentre una fórmula para juntar en una mesa a todos los actores y que se pongan de acuerdo”, dijo Ascencio. Respecto de la posición del gobierno chileno frente a la crisis en el país ecuatoriano, en donde el presidente Sebastián Piñera manifestó su total apoyo a Lenín Moreno indicando que “ante los intentos de alteración del orden público en Ecuador, manifiesto mi total apoyo a la democracia, el Estado de Derecho y los esfuerzos del Presidente por mantener la paz y el orden en Ecuador”, Ascencio sostuvo que es una postura netamente ideológica y que, finalmente, no tiene impacto. “Yo creo que es una cosa bastante formal, también lo hicieron los argentinos y probablemente lo hagan los colombianos. Aquí se actúa, lamentablemente, por ideologías. Se ponen de acuerdo todos aquellos que se sienten amigos y entonces apoyan. Pero no tienen ningún impacto al final, no tiene ningún impacto”, comentó el parlamentario y ex diplomático. Por su parte, refugiado en Guayaquil a más de 500 kilómetros por tierra, el gobierno de Lenín Moreno se ha dicho abierto al diálogo. “Ya hemos tenido los acercamientos respectivos; hemos conversado con algunos de sus dirigentes”, dijo a la prensa el mandatario la noche de este martes. A pesar del contacto inicial, con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, Moreno admitió que “hay alguna dificultad” por el hecho de que “más de 60 organizaciones” muestran su disgusto por el aumento de precios. Así, la jornada de este miércoles será clave en el desarrollo de la crisis ecuatoriana. Ante los intentos de alteración del orden público en Ecuador, manifiesto mi total apoyo a la democracia, el Estado de Derecho y los esfuerzos del Presidente @lenin por mantener la paz y el orden en Ecuador, utilizando todos los instrumentos que le otorga la Constitución y la Ley. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 8, 2019