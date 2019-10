2bd28f592f

Derechos Humanos Economía Nacional Política Diagnóstico y alto costo: especialistas advierten dificultades ante la importación liberada de remedios A partir del 2020, pacientes podrán obtener cualquier tipo de fármaco presentando la receta al ISP. La Federación Chilena de Enfermedades Raras y especialistas alertaron sobre los problemas que podría acarrear la disposición. Rodrigo Fuentes Jueves 10 de octubre 2019 19:51 hrs.

A partir de enero del próximo año y mediante un decreto, el Ministerio de Salud (Minsal) permitirá a los pacientes importar cualquier tipo de fármaco y por la razón que sea, siempre presentando la receta al Instituto de Salud Pública (ISP). Así lo informó el ministro de la cartera, Jaime Mañalich, en el contexto de una serie de medidas que forman parte de la Política Nacional de Medicamentos, que tiene por objetivo mejorar la accesibilidad a remedios y disminuir los altos costos que significa para las familias sostener tratamientos teniendo en cuenta el elevado valor que tienen en el país. Recordemos que, actualmente, el Minsal permite esta acción sólo en situaciones excepcionales, con medicinas que no están registradas o que no tienen stock en Chile. Los principales beneficiados con la medida son aquellos que padecen patologías extrañas, cuyos familiares se agrupan, principalmente, en la Federación Chilena de Enfermedades Raras (FECHER). Para el presidente de esta ONG, Alejandro Andrade, es positivo que se facilite la posibilidad de importar fármacos, sin embargo, precisó que esto revela otras dificultades que son la cobertura -que tiene también un alto costo-, y el diagnostico profesional, que en ambos casos es bastante escaso en el país. “Para que uno pueda importar un medicamento se necesita un diagnóstico y no tenemos cobertura para ese diagnóstico, entonces de nada sirve permitir que se ingresen fármacos si no hay acceso a la prescripción que permite que ese tratamiento sirva. Entonces, de esta mesa nos faltan tres patas importantes: la cobertura para estos tratamientos de alto costo, diagnóstico y, además, el déficit de laboratorios de genética”, afirmó. Para el especialista en enfermedades metabólicas y académico de la Universidad de Chile, Juan Francisco Cabello, el anuncio suena espectacular, pero podría dar paso al abuso en la importación de medicamentos, que no necesariamente podrían apuntar al diagnóstico de la enfermedad. El otro problema -aseveró- son las trabas que podría haber en los países de origen, cuyos laboratorios están protegidos por derechos suscritos a partir de los tratados de libre comercio, obligando a comprar fármacos a través de representantes de los laboratorios en el país, lo que no resolvería finalmente el problema del alto costo económico que significa para las familias de pacientes afectados por enfermedades que no están cubiertas por el Estado. “El anuncio suena espectacular, pero habría que analizar la letra chica, si se exigirá que estos remedios tengan una evaluación por alguien calificado que haga la indicación precisa, y también si esto considera el problema de los distribuidores locales y las medidas que protegen la propiedad de estos fármacos a nivel mundial”, argumentó. Según el ministro de Salud Jaime Mañalich, incluso se podrán importar los remedios por Amazon o cualquier otro mecanismo de entrega a distancia. Este aspecto fue criticado por el presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, Héctor Rojas. “Esto no es como comprar repuestos por eBay, tiene que ser a través de una entidad capacitada, y que tienen que llevarlo a un lugar que asegure la calidad del producto, porque no lo pueden tener en cualquier lugar. Por supuesto que se van a ahorrar un montón de plata, pero el hecho que aquí en Chile gasten diez veces más, no es culpa de las farmacias, es responsabilidad de los laboratorios fabricantes”, subrayó. Según cifras del Instituto de Salud Pública (ISP), entre enero y septiembre de este año, 1.920 personas han hecho solicitudes para importar fármacos, 47 por ciento más que durante todo 2018. Este año se han tramitado 7.469 solicitudes y el 98,7 por ciento ha sido aprobada. Medicamentos que pueden costar hasta 30 millones de pesos al mes. Tratamientos principalmente para las denominadas “enfermedades raras”, que afectan, según catastros extraoficiales, a una de cada dos mil personas en Chile.

