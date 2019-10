9314991d21

Internacional Ricardo Patiño: "Lenín Moreno está herido de muerte y el neoliberalismo también" Desde México, en donde reside como asilado político, el ex canciller de Ecuador habló en exclusiva para nuestro país. Luego de haber sido apuntado por el Presidente ecuatoriano -junto a Rafael Correa y Nicolás Maduro- como uno de los causantes de las movilizaciones que hoy tienen en jaque a su Gobierno, la posición de Patiño es clara: "Se soluciona con el voto de la gente". Tomás González F. Viernes 11 de octubre 2019 18:18 hrs.

La preocupación de la comunidad internacional por la estabilidad social y política en Ecuador se ha incrementado a lo largo de una semana marcada por masivas protestas contra el gobierno del Presidente Lenín Moreno que, hasta el momento, ha dejado un saldo de al menos cinco muertos, decenas de heridos, 824 detenidos y más de 30 periodistas agredidos. Para tratar de recuperar el control del país, Moreno decretó un estado de excepción y luego un toque de queda. En medio del estallido social, el Mandatario ha intentado llegar a un acuerdo con los indígenas, pero se ha topado con la única exigencia de estos últimos: que se deroguen las reformas fiscales, tributarias y laborales, acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De las revueltas, culpó a las FARC, al presidente venezolano Nicolás Maduro, al ex presidente Rafael Correa, al ex canciller Ricardo Patiño. En esa línea, el Lenín Moreno aseguró que no dará marcha atrás a las medidas económicas y que no es una opción el renunciar. No obstante, en entrevista exclusiva para nuestro país, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con el ex Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa ecuatoriano, Ricardo Patiño, quien, desde México -en donde reside como asilado político-, sostuvo que la situación actual en que se encuentra la administración de Moreno no da pie para que el Mandatario continúe en su cargo. “Es una represión gigantesca la que se ha producido en Ecuador y que nosotros no conocíamos desde hace 40 años en la última dictadura militar”, sostuvo el ex canciller ecuatoriano. “Moreno está técnicamente muerto, políticamente no tiene posibilidades de seguir en el Gobierno, porque se ha manchado de sangre de manera terrible”, añadió. Consultado por posibles salidas al conflicto, Patiño, quien también encabezó el Ministerio de Defensa ecuatoriano, explicó que la Constitución de Ecuador establece que, para casos de “conmoción interna”, el Presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional, dando pie a que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones dentro de un plazo de 90 días. Así también, existe la posibilidad de que la Asamblea Nacional emprenda un juicio político en contra el Presidente y éste sea destituido. En este caso, el Consejo Nacional Electoral debe llamar a elecciones para volver a elegir tanto a los asambleístas como al nuevo Presidente de la República. Son éstas las alternativas que ha propuesto tanto el ex presidente Rafael Correa como sus adherentes, incluyendo al ex canciller Patiño. “Sería lo que se llamaría una salida democrática. No es una salida con un golpe de Estado, no es que pongas a un presidente provisional ni nada de esas cosas, porque nada de eso está contemplado en nuestra Constitución”, indicó el ex secretario de Estado en el gobierno de Rafael Correa. “La Constitución establece que las crisis políticas, como una de ésta naturaleza, se solucionan democráticamente. O sea, se solucionan con el voto de la gente, la gente decide qué es lo que quiere de aquí en adelante para superar la crisis”, advirtió Patiño. La eliminación del subsidio a los combustibles y otras políticas de austeridad, luego de la firma de un acuerdo crediticio por 4 mil 200 millones de dólares entre el gobierno de Moreno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), provocaron la reacción de miles de personas que han salido a las calles a manifestar su descontento. Con reacciones que han ido desde el apoyo a la institucionalidad del país, hasta las críticas a la actuación de la administración de Moreno y llamados a la paz, diversos gobiernos de Latinoamérica y de Europa tienen sus ojos puestos en el movimiento social y político que salió a las calles en una clara respuesta de descontento frente al denominado “paquetazo” de medidas neoliberales impulsadas por el mandatario ecuatoriano. En esa línea, el ex canciller Ricardo Patiño señaló que el sistema neoliberal en Ecuador tiene sus días contados. “Lenín Moreno está herido de muerte y el neoliberalismo también, y otra vez, porque el asunto es que la etapa neoliberal, en el caso de nuestro país, dio lugar a cosas terribles”, aseguró el ex ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano. “Lo que hicieron fue liberalizar la economía, pero especialmente flexibilizar el sector financiero de la economía. Con eso los bancos hicieron lo que les dio la gana. Tanto hicieron lo que les dio la gana, que destruyeron el país”, agregó Patiño.

