Nacional Ossandón por reforma tributaria en el Senado: "No están los votos porque se ha hecho mal" En entrevista para el programa Mesa Central, de Canal 13, el senador RN, Manuel José Ossandón, aunque aseguró que la propuesta de Gobierno por la reforma tributaria le parece "la mejor alternativa", auguró la falta de votos de la oposición para su aprobación en el Senado. Diario UChile Domingo 13 de octubre 2019 12:41 hrs.

El senador RN, Manuel José Ossandón, se refirió este domingo la propuesta de Gobierno respecto de la reforma tributaria, asegurando que se le debe mostrar a la gente que eliminará “toda barrera para la inversión”. Sus declaraciones fueron parte de una entrevista concedida al programa Mesa Central, de Canal 13, en donde el legislador se mostró poco confiado de que dicha reforma pueda ser aprobada en el Senado, dado la negativa de Gobierno para negociar la reintegración. “Yo les quiero decir que he estado trabajando el tema, conversando con todos, y esta reforma, así como está, no pasa en el Senado. No pasa, no están los votos, y no están los votos porque se ha hecho mal”, enfatizó, no sin antes aclarar que la propuesta del Gobierno le parece “la mejor alternativa. Pese a esto, Ossandón se mostró contrario a la postura del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respecto de los objetivos centrales de esta reforma. “No es un dogma la reintegración y segundo, tampoco es el corazón de una reforma… (Larraín) está equivocado, el corazón es recaudar más plata y que exista más inversión en Chile”, precisó el legislador. En paralelo, en el programa Mesa Central, de Televisión Nacional, el senador DC, Francisco Huenchumilla, también se pronunció respecto del mismo tema y aseguró que se trata de un debate fundamental dado que no se puede estar discutiendo una reforma tributaria cada cuatro años. En tal sentido, Huenchumilla se refirió al consenso al que deberían llegar el Gobierno con la oposición respecto de la reintegración del sistema. “Le dije al ministro de Hacienda que él podría tener los votos para el proyecto tal como está, pero lo ideal es que nosotros podamos tener un acuerdo que nos dé una estabilidad para el futuro respecto del sistema tributario”, manifestó. Asimismo, el senador DC reafirmó su postura de que las empresas deben tributar distinto de las personas naturales, debido a que requieren de otras herramientas de parte del Estado. El acuerdo respecto a la integración tributaria, según Huenchumilla, será clave para destrabar el debate de la reforma tributaria en el Senado.

