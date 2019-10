029f3a138c

403ebf5a9f

Nacional Trabajadores de Codelco Ventanas se movilizan ante eventual cierre de la fundidora Los trabajadores descartan cualquier responsabilidad de la empresa en la crisis ambiental que vive Quintero y no descartan paralizar actividades. Claudio Medrano Lunes 14 de octubre 2019 17:30 hrs. Compartir

Una marcha por las calles de Quintero realizaron los trabajadores de la empresa Codelco Ventanas protestando ante la posibilidad que se cierre de forma definitiva la fundición. La preocupación surge luego de diversas declaraciones realizadas a la prensa por representantes del Ejecutivo, donde se reconoció que está en estudio la posibilidad de tomar una decisión respecto de la continuidad de la empresa. Ante esto, los trabajadores de Codelco Ventanas marcharon y exigieron al Gobierno que descarte esta posibilidad. Como sostiene el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Olguín “nos es el camino, no es la forma, las políticas de Estado se hacen con los trabajadores y no contra los trabajadores. Aquí no pasa por cerrar empresas, pasa por desarrollar y generar diálogo con los trabajadores”, recalcó. Por su parte, la presidenta del Sindicato Número 1 de Codelco, Andrea Cruces, descartó que la empresa sea responsable de la crisis ambiental que vive la zona. “División Ventanas cumple con todas las normativas ambientales, por qué se castiga a los trabajadores, lean las resoluciones que ustedes firmaron el pasado 10 de octubre”, emplazó Andrea Cruces. La dirigente sindical no descartó la posibilidad de una paralización de actividades si no hay una aclaración por parte de los representantes del Gobierno, “si nuestro presidente de la República es capaz de aclarar los dichos que mandaron vía prensa”. Andrea Cruces agregó que “nosotros no vamos a ir por la prensa, vamos a ser directos. Si tenemos que llegar a un paro nacional, ténganlo seguro que lo vamos a hacer”.

Una marcha por las calles de Quintero realizaron los trabajadores de la empresa Codelco Ventanas protestando ante la posibilidad que se cierre de forma definitiva la fundición. La preocupación surge luego de diversas declaraciones realizadas a la prensa por representantes del Ejecutivo, donde se reconoció que está en estudio la posibilidad de tomar una decisión respecto de la continuidad de la empresa. Ante esto, los trabajadores de Codelco Ventanas marcharon y exigieron al Gobierno que descarte esta posibilidad. Como sostiene el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Olguín “nos es el camino, no es la forma, las políticas de Estado se hacen con los trabajadores y no contra los trabajadores. Aquí no pasa por cerrar empresas, pasa por desarrollar y generar diálogo con los trabajadores”, recalcó. Por su parte, la presidenta del Sindicato Número 1 de Codelco, Andrea Cruces, descartó que la empresa sea responsable de la crisis ambiental que vive la zona. “División Ventanas cumple con todas las normativas ambientales, por qué se castiga a los trabajadores, lean las resoluciones que ustedes firmaron el pasado 10 de octubre”, emplazó Andrea Cruces. La dirigente sindical no descartó la posibilidad de una paralización de actividades si no hay una aclaración por parte de los representantes del Gobierno, “si nuestro presidente de la República es capaz de aclarar los dichos que mandaron vía prensa”. Andrea Cruces agregó que “nosotros no vamos a ir por la prensa, vamos a ser directos. Si tenemos que llegar a un paro nacional, ténganlo seguro que lo vamos a hacer”.