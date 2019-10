3b58307db8

Educación Nacional Arde el Nacional: escolares y padres exigen medidas dentro de la legalidad para frenar la violencia Luego del incendio que afectó este martes a la comunidad del Instituto Nacional, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, insistió en la necesidad de apoyar la gestión de Carabineros dentro del establecimiento. Al respecto, nuestro medio conversó con la vocera de los Centros de Padres Emblemáticos de Santiago y Providencia, Judy Valdés, quien recalcó que el control de identidad sigue siendo un mecanismo ilegal. Eduardo Andrade Martes 15 de octubre 2019 18:45 hrs. Compartir

Este martes un nuevo episodio de violencia puso las miradas en el Instituto Nacional, justamente en un día en el que el debate por el control preventivo para menores de edad encabezó la tabla de la Cámara de Diputados. Durante la mañana del martes, según informó Carabineros, un incendio fue provocado por un grupo de 10 encapuchados, quienes prendieron fuego a contenedores de basura. El saldo final del incidente, horas más tarde, se tradujo en un par de detenciones y dependencias de inspectoría afectadas. Sin embargo, el impacto político de lo ocurrido cobró relevancia de inmediato, con opiniones emitidas desde el ámbito académico hasta del propio Gobierno. Así, por ejemplo, la rectora del establecimiento, Lili Orell, se refirió a lo ocurrido asegurando que no se encuentran “capacitados para atender este tipo de situaciones”. No obstante, el Centro de Alumnos tiene una postura contraria. Su vocero, Gary Heredia, conversó con nuestro medio y recalcó que lo ocurrido fue totalmente predecible. “Es bastante lamentable que no hubieran estado preparados para una situación de esta magnitud siendo que era algo que se podía vivir en cualquier momento. Habían salido incendiarias casi todas las semanas, era algo que se debió prever y tener la seguridad necesaria. Hoy los mismos estudiantes intentaron sacar las mangueras de emergencia y no funcionaban”, criticó el dirigente. Desde el Gobierno, mientras tanto, lo ocurrido parece calzar justamente con la iniciativa de control preventivo desde los 16 años, un mecanismo que fue defendido nuevamente por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien además se refirió al rol de Carabineros para la reducción de la violencia. “Se cuestiona la revisión de las mochilas y el control de identidad, se rechaza el ingreso de Carabineros y las expulsiones. Lo que hay que hacer acá es de frentón, una labor de trabajo y apoyo a la gestión de Carabineros para que efectivamente se detengan a estudiantes que están incurriendo en hechos de violencia extrema”, enfatizó la ministra. Aunque la iniciativa del Ejecutivo respecto de control preventivo no fue votada este martes en la Cámara de Diputados, los parlamentarios de Renovación Nacional insistieron en que debería incluir a menores desde los 14 años. Al respecto, Diario y Radio Universidad de Chile, conversó con la vocera de los Centros de Padres Emblemáticos de Santiago y Providencia, Judy Valdés, quien respondió a lo manifestado por la ministra Cubillos, y aseguró que el control preventivo para menores de edad sigue siendo un mecanismo ilegal. “Ella (Cubillos) salió diciendo que habían apoderados que no querían nada de eso. Me gustaría aclararle que los apoderados quieren que se realicen cosas que son legales. Si fuese legal revisar mochilas, nadie se opondría a eso. En el control de identidad, lo que las autoridades mandaron a hacer fueron cosas ilegales, y eso es lo que los apoderados no queremos”, afirmó Valdés. Más tarde, según se sabe, el ministro del Interior, Andrés Chadwick confirmó que se ha presentado una querella por lo ocurrido en el Instituto Nacional. Además, desde el Ejecutivo se ha respaldado la idea de colocar un fiscal especializado para la investigación de estos episodios.

