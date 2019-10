3b58307db8

José Luis Ruiz y retiro excepcional de jubilaciones: "Es una jugada política del Gobierno a corto plazo" El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz, cuestionó el giro que ha dado el Ejecutivo, ahora dispuesto a estudiar que personas con enfermedades catastróficas puedan sacar sus ahorros previsionales. Rodrigo Fuentes Martes 15 de octubre 2019 19:02 hrs.

Las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien aseguró que se está estudiando la opción de retiro de los fondos de pensiones para casos excepcionales -como enfermedad terminal del retirante-, prologó el debate en torno a esta posibilidad. La discusión la inició antes el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, al afirmar que una persona jubilada puede retirar sus fondos si tiene problemas económicos. Esto, en medio de los casos que evalúa el Tribunal Constitucional por la acción legal interpuesta por dos pensionadas que demandan el retiro total de ahorros desde la AFP. Para el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, la posibilidad de sacar los fondos no está contemplada en el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, estas declaraciones se contraponen a las que este martes realizó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien señaló que, en casos extremos, como enfermedad terminal, se debe analizar. Para el ex integrante de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, José Luis Ruiz, el giro del Ejecutivo demuestra que no está convencido sobre el tema, por lo que -aseguró- “esta es una jugada a corto plazo”, que a través de estas “pildoritas” que benefician a un sector muy acotado de la población, sirve para poder avanzar finalmente en la reforma previsional que se encuentra discutiendo el Parlamento. “El Gobierno no ha tenido la convicción de abrirse a esta posibilidad desde un principio, si no hubiera planteado este asunto cuando presentó la reforma. Creo que esto es simplemente un mecanismo para apaciguar los ánimos, una pildorita para aquellas personas que tienen mayor ahorro. Pero en el fondo no creo que el Ejecutivo comparta esto, o sea, es una jugada política de corto plazo, algo barato de entregar, para destrabar la reforma en el Parlamento que ha demorado en avanzar”, afirmó. El también profesor del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz, agregó que abrir la posibilidad de retirar ahorros previsionales en caso de enfermedad terminal, podría generar la opción de que se sumen más casos, complejizando la discusión legislativa. Además, recalcó que detrás de estas propuestas se esconden las fallas en el sistema de salud del país, que por mucho tiempo no se han podido solucionar. “Es cierto que hoy la expectativa de vida es larga, pero tampoco está definido cuanto tiempo se tienen que usar esos recursos. Abrir complejidades adicionales, hace que casos particulares que pueden ser justificados, obstaculicen el fondo del asunto, ya que se hace seguridad social pensando en el grueso de la población, y esto beneficia a un grupo menor, quienes más monto en cotizaciones tienen acumulados”, argumentó. El especialista en materia económica y pensiones, destacó además los altos impuestos que podrían llegar a pagar las personas jubiladas que tengan montos elevados, ante la posibilidad de poder retirar sus cotizaciones desde las AFP. Gravámenes, aseguró, que podrían llegar hasta el 35 por ciento. “Uno podría pensar que la gente de bajos ingresos que no paga mayores impuestos, tampoco acumula mucho, por lo tanto, su tasa marginal sería bastante baja. Pero las personas de altos ingresos que aculen una cantidad importante en el monto de cotizaciones, debería tributar a una tasa que puede llegar al 35 por ciento. Entonces todo depende del monto anual que reporten las personas”, subrayó. En tanto, desde la Asociación de AFP expresaron su preocupación por esta eventual apertura a debatir el tema. El gerente general y vocero del gremio, Fernando Larraín, dijo que se tendrían que recalcular las tablas de mortalidad a través de la misma normativa. Sin embrago, aseveró que esta discusión puede servir para entrampar la tramitación del proyecto de reforma a las pensiones y terminar discutiendo por mucho tiempo más, cuáles son los casos que aplica el retiro o no retiro de ahorros. Esta discusión, cabe resaltar, se da en un nuevo contexto generado precisamente por la reciente resolución del Tribunal Constitucional que abre la puerta para discutir el retiro anticipado de pensiones desde las AFP.

