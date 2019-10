3b58307db8

Más víctimas, menos confianza: Paz Ciudadana informa nuevo Índice Nacional sobre delincuencia La fundación informó que un 40,6 por ciento de los hogares encuestados fue víctima de robo o intento de robo durante los últimos seis meses, mientras que la actuación de Carabineros de Chile fue calificada como insatisfactoria por el 53,3 por ciento. Diario UChile Martes 15 de octubre 2019 19:25 hrs.

Este martes se dio a conocer el Índice Nacional 2019 de la Fundación Paz Ciudadana, informe que da cuenta de la situación delictual del país. El reporte indica que un 40,6 por ciento de los hogares encuestados fue víctima de robo o intento de robo durante los últimos seis meses, cifra que el año anterior correspondió a 36,4 por ciento. Además, el índice informa que durante el mismo periodo de tiempo un 26 por ciento de los hogares se ha visto afectado más de una vez por la delincuencia, cifra que es 4,5 puntos más alta que en 2018. Otro dato corresponde a la baja registrada en las denuncias, pues este año la cifra corresponde a un 49,9 por ciento, mientras que el año pasado era de 61,3 por ciento. Al respecto se refirió el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quien explicó que “menos de la mitad de las personas que son víctima de un robo consumado denuncian el delito. Esto es muy preocupante porque deja sin información al sistema de persecución para poder hacer una mejor labor. Si no conocemos todos los delitos que están ocurriendo no podemos entender las dinámicas delictuales, por lo tanto no podemos intentar hacer un mejor control de eso”. Según explicó Johnson, esto tiene directa relación con el nivel de satisfacción que las personas tienen con las instituciones. “Las principales causas que llevan a no hacer denuncias es la sensación de que el sistema no me va generar ningún beneficio al denunciar, el hacer una denuncia tiene un costo, yo tengo que ir a una comisaría o a un cuartel de la PDI, eso requiere tiempo, requiere paciencia también, hay que hacer trámites y si yo siento que ese costo que voy asumir al ir a hacer una denuncia no tiene beneficios, yo voy a optar por no denunciar. Por lo tanto, hay una relación directa entre la credibilidad que tiene el sistema de poder tener un resultado positivo y mi disposición a denunciar”. El Índice Nacional de la Fundación Paz Ciudadana indica que la actuación de Carabineros de Chile fue calificada como insatisfactoria por el 53,3 por ciento de los encuestados. En esa línea, la Policía de Investigaciones registra una nota 4,5 siendo la mejor evaluada, mientras que Carabineros tiene 4,1. Gendarmería, 3,9; mientras que los fiscales y jueces mantienen un promedio de 3. A la vez, en lo que refiere al temor, un 19,6 por ciento de las familias encuestadas sienten temor alto, casi el doble de 2018, cuando se registró un 10,4 por ciento.

