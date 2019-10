3b58307db8

Política Senador Guillier descarta acuerdo con el Gobierno por reforma tributaria: "La reintegración es inadmisible" En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador independiente sostuvo que la reintegración "va contra todos sus principios" y fue más lejos advirtiendo que "no podría aprobarla ningún senador que esté en el sector progresista del espectro". Tomás González F. Martes 15 de octubre 2019 12:41 hrs.

Son 22 votos los que necesita el gobierno de Sebastián Piñera para aprobar la reforma tributaria en el Senado. No obstante, la decisión del Ejecutivo de insistir en la reintegración tributaria ha limitado las opciones para la votación en el Senado. Como son 19 los parlamentarios oficialistas, los esfuerzos del Gobierno ahora están concentrados en conseguir tres votos opositores para aprobar el proyecto. En ese escenario, los votos de las senadoras DC Carolina Goic y Ximena Rincón son cruciales para el Gobierno, ya que ambas se han mostrado dispuestas a negociar. Pero para aprobar la iniciativa, a éstas debiese sumarse otro parlamentario y las fichas del Ejecutivo están puestas en los independientes. Así, los senadores Carlos Bianchi y Alejandro Guillier aparecen como las posibles llaves que podrían abrir la puerta a la aprobación de uno de los pilares centrales del programa de Piñera. En el caso de Bianchi, el parlamentario se ha mostrado reacio a una negociación con el Gobierno debido a la rigidez que ha mostrado Hacienda en su postura. Así, todo pareciera indicar que su voto iría en contra del proyecto o alineado con Guillier, que era el otro parlamentario independiente que aún no manifestaba su intención de voto. No obstante, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador independiente por la región de Antofagasta, Alejandro Guillier, cerró categóricamente las puertas a aprobar una reforma tributaria que involucre la reintegración del sistema. En esa línea, Guillier fue enfático en que la reintegración “va contra todos sus principios” y que “no podría aprobarla ningún senador que esté en el sector progresista del espectro”. “Esta no es una reforma que tenga consideraciones técnicas, es una reforma política. Tiene que ver con la visión de Chile, de lo que es el desarrollo y de la contribución que los distintos actores hacen al ingreso del país (…)Por consiguiente, va contra todos nuestros principios hacer una reforma que hace que los que ganan más aporten menos y que se le cargue una vez más a la clase media nuevos tributos mientras se liberan para los altos ingresos. Eso es inaceptable porque se beneficia a los dueños del capital pero se perjudica a las personas, a los hombres y mujeres de Chile que trabajan y que contribuyen” afirmó. Este lunes, el presidente Sebastián Piñera fue enfático en que no se va a ceder en la integración tributaria señalando que “no se puede negociar lo que es esencial”. Ante este escenario, ¿cuál es su postura frente a la reintegración tributaria? “La reintegración es inadmisible, podemos discutir sobre las zonas de rezago, las zonas extremas o algunos beneficios a las pymes, para revisar todas esas disposiciones tenemos la mejor voluntad. Pero hacer una reforma que se apoya en la tesis de que hay que cobrarle menos impuestos a los que ganan más porque así van a invertir, es una falacia”. En ese sentido, ¿por dónde va su rechazo? “Primero, porque no es justo. Segundo, no es ético. Tercero, lo único que hace es concentrar la riqueza. Y además, porque no tiene ningún efecto probado porque en general esta reforma favorece al sector primario exportador a los viejos negocios, a los viejos grupos de interés, que se manejan con variables que están dadas por el mercado internacional, no por supuestos beneficios internos”. “Es cosa de mirar los números, es grosero. Yo no estoy haciendo afirmaciones genéricas, lo hemos visto. Las personas que ganan por sobre tres millones de pesos mensuales, van a terminar ahorrándose como seis millones de tributos al año. Pero para las personas que ganan menos de eso, no van a ser más de 74 mil pesos. Esa es la magnitud de lo que estamos discutiendo”. ¿Es esa una postura compartida dentro del bloque de parlamentarios regionalistas dentro del Senado? “No, de hecho en los regionalistas hay parlamentarios de derecha, centro e izquierda. Ese es otro tema. Hay muchos temas nuevos que están surgiendo en la agenda nacional que no se alinean en el viejo dilema y las viejas divisiones. Por lo tanto, es probable que dentro de los regionalistas, en materia de la reforma tributaria, hayan votos distintos. Pero recordemos que un grupo de 12 senadores, que la mayoría eran de derecha, han manifestado que también tienen reparos con la integración”. Teniendo en cuenta que el éxito de la apuesta del Gobierno de ir al Senado con una reforma que incluye la reintegración depende de la capacidad que tenga el Ejecutivo de conseguir votos opositores para aprobarla, ¿cómo ve el escenario para la votación que se llevará a cabo en unos días en la Cámara Alta? “Yo creo que la reintegración no podría aprobarla ningún senador que esté en el sector progresista del espectro. Y si se salen de esto quiere decir que ya no tienen nada que ver con esta visión de Chile ni con el mundo que nosotros propiciamos: un mundo de más justicia social, con más equilibrio social y más políticas de integración”. ¿Toda la oposición debiese rechazar la reforma tributaria? “El que se sale en esta votación, quiere decir que está afuera y lo tiene que asumir. Y los demás también lo tendremos que asumir. Aquí no se trata de pirquinear, ni asomarse para tener otros beneficios. Aquí, en esto, no se puede estar fuera. No se puede desalinear la oposición”. “Si de aquí no salimos todos unidos, entonces no tiene sentido seguir adelante y más vale reestructurarse de otra manera, buscar otras alianzas. Pero acá está en juego el compromiso de los parlamentarios que se definen como progresistas”. ¿Es esta una “prueba de fuego” para el bloque opositor? “Yo creo que aquí va a ser una tremenda prueba. Si no se sostiene con unidad, hay que hacer un profundo replanteo ante el país. Porque aquí no cabe andar haciendo acomodos personales”.

