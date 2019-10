92820fb923

Política 40 Horas: Ola de abstenciones RN agrava derrota del Gobierno en el Congreso Se trata de un grupo de siete parlamentarios y parlamentarias de Renovación Nacional que comparten el fondo del proyecto presentado por las legisladoras comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola. "Votar en contra es negar un principio", sostuvo el diputado Gonzalo Fuenzalida. Tomás González F. Miércoles 16 de octubre 2019 20:43 hrs.

La situación no ha estado fácil dentro del oficialismo. En las últimas semanas se han evidenciado quiebres de tal magnitud, que ha tenido que salir el mismísimo Presidente de la República a aclararlos. Tanto así, que no ha sido una, sino varias las advertencias “desde arriba” que han escuchado los políticos de Chile Vamos, pero, sobre todos, los de Renovación Nacional. Primero, fue la reforma tributaria y el llamado de algunos de sus senadores a ceder y negociar en lo que han calificado como “el corazón” del proyecto durante su tramitación en la Cámara Alta, lo que terminó con un claro mensaje de Sebastián Piñera el lunes a primera hora: “No se puede negociar lo esencial”. Pero después, los problemas pasaron a la Cámara de Diputados y la discusión del proyecto de ley que busca autorizar el control preventivo de identidad a menores de edad fue el escenario que diputados y diputadas RN aprovecharon para marcar sus diferencias con el estilo del Gobierno. Y ahora, a una semana de la discusión en Sala del proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, los desencuentros parecen lejos de terminar. El gobierno de Sebastián Piñera ha hecho de todo para mostrarle a la ciudadanía su incomodidad frente a la iniciativa presentada por las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola. Entre llamados del propio Mandatario a rechazar la propuesta, cifras que varían semana a semana y estudios mantenidos en secreto, el Ejecutivo ha llevado a cabo una verdadera campaña en contra de las llamadas “40 Horas”. Incluso, luego de que algunos parlamentarios y parlamentarias de Renovación Nacional deslizaran su apoyo a la iniciativa, el jefe de bancada, Jorge Rathgeb, debió salir a “poner orden” y aseguró que todos rechazarían la propuesta. No obstante, a una semana de que se presente el proyecto en Sala, un grupo de siete diputados y diputadas RN siguen firmes con la idea de que no se puede rechazar un principio que es compartido: la necesidad de reducir la jornada. Es el caso del diputado Gonzalo Fuenzalida, quien, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, aseguró que no es sólo él quien votará en contra del proyecto de las diputadas comunistas. “Como la votación que vamos a tener es en general y no en particular, yo creo que votar en contra es negar un principio que yo creo y que el Gobierno también cree. Podemos tener diferencias en si son 41 ó 40, pero finalmente, tanto el Gobierno como nosotros, creemos que la reducción de jornada es un principio que tiene que estar en esta ley”, indicó el parlamentario RN. “Varios parlamentarios pensamos esto, muchos de ellos mostramos simpatía por el proyecto de 40 horas antes de que el Gobierno se subiera al carro de la reducción de jornada”, aseguró Fuenzalida. “Éramos un grupo de seis o siete diputados, yo creo que hoy día somos un poco más, no lo sé. Pero yo creo que somos un grupo mayor que no está dispuesto a votar en contra de este proyecto, porque tampoco creemos que sea un proyecto malo”, agregó. En esa misma línea se encuentra la diputada Ximena Ossandón, quien también confirmó a este medio que no votará en contra de la iniciativa, sino que se abstendrá, por ser un buen proyecto. “No voto en contra porque me gusta la idea, porque creo que tenemos que tender hacia allá, pero tiene que ser con un proyecto sumamente responsable. Creo que éste es un proyecto muy corto que está poniendo y que puso el tema sobre la mesa, yo lo celebro”, aseguró la parlamentaria. “Yo me abstendría, dado que a mi me gusta el fondo de lo que se persigue, pero hay que ser súper responsables en términos de gradualidad y flexibilidad laboral”, añadió Ossandón. Con más dudas aparece la diputada Karin Luck, quien también conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre su postura frente al proyecto. En ese sentido, Luck aseguró que el no votar en contra, no significa que esté a favor. “Lo más probable es que yo me abstenga antes que rechazar“, sostuvo la diputada. “Yo no estoy en contra de la idea de reducir las horas, nadie está en contra de eso. Yo creo que eso es lo que muchos pensamos y queremos. Pero por la forma en que se discutió el proyecto y las implicancias que tiene, de partida, no lo voy a aprobar, pero tampoco hay cómo rechazarlo. Por eso estoy más cerca de la abstención, porque es dar la señal de que uno está igual a favor de reducir jornada“, agregó la parlamentaria. En esta misma postura estarían, además de Fuenzalida, Ossandón y Luck, los diputados Diego Schalper y Andrés Longton, además de las diputadas Erika Olivera y Francesca Muñoz. Con este escenario, el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales se discutirá la tarde del próximo miércoles 23 de octubre en la Cámara de Diputados. Existiendo una mayoría opositora en la Cámara Baja, el triunfo de las “40 Horas” ya se hace cada vez más evidente. Sin embargo, una oleada de abstenciones entre el oficialismo podría agravar una derrota que viene en un difícil momento de definiciones para Chile Vamos y en que, tanto parlamentarios como autoridades, comienzan a actuar con un ojo puesto en el Gobierno, y el otro en las elecciones del próximo año.

