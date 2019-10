94a2bb302e

Nacional "Ganamos todas": familia de Nicole Saavedra valora identificación de sospechoso La Fiscalía informó que Víctor Pulgar Vidal, un chofer de micro del recorrido El Melón-Limache, fue identificado gracias a una prueba de ADN y a que el celular de Nicole había sido incautado a una pariente del imputado. Diario UChile Miércoles 16 de octubre 2019 18:07 hrs.

La Fiscalía de Valparaíso informó este miércoles que ha identificado al presunto autor del asesinato de Nicole Saavedra tras tres años de investigación. En un punto de prensa, la fiscal regional de la región de Valparaíso, Claudia Perivancich, dio a conocer la información. Se trata de Víctor Pulgar Vidal, un chofer de micro del recorrido El Melón-Limache, que fue identificado gracias a una prueba de ADN y a que el celular de Nicole había sido incautado a una pariente del imputado. La identificación llega tres años después de la muerte de la joven, quien desapareció el 18 de junio de 2016 cuando esperaba locomoción en Quillota. Una semana después fue encontrada muerta con signos de haber sido torturada, desde entonces su familia se ha movilizado en conjunto a diversas agrupaciones feministas para exigir justicia y manifestar que esto corresponde a un crimen lesbofóbico. “Esto es una investigación que, como saben, ha significado un gran esfuerzo y dedicación por parte de la fiscalía y que, tras tres años de indagación ha permitido en un trabajo conjunto de la Fiscalía de Quillota, encabezada por su fiscal jefe, y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, reorientar los antecedentes con los que se contaba hasta la fecha, y dar cuenta de información que nos permite tener antecedentes suficientes para imputar este delito en contra de una persona”, explicó la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. A pesar de que la familia se ha mantenido constantemente al tanto del caso y exigiendo justicia, no estuvieron presentes en la entrega de esta información, ya que acusaron que no fueron invitados ni se les avisó que se oficializaría la identificación del sospechoso a la prensa. Esto se suma a las críticas que ya han dado con anterioridad, referentes a la falta de diligencia y dedicación en este caso. Silvana del Valle, abogada de la familia de Nicole Saavedra y parte de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, lamentó que pasara tanto tiempo para que se llegara a un sospechoso, y dijo que no habría sido posible sin la presión de la familia. “En este caso, como siempre lo dijimos, hacía falta más voluntad política para poder efectuar diligencias, hacía falta que el Ministerio Público pusiese más recursos, recursos materiales y humanos, y cuando finalmente lo hace, luego de tres años de lucha en la que la familia tiene que tomar ciertas medidas extremas que nosotras entendemos como Red Chilena Contra la Violencia y apoyamos, luego de todas esas actividades se logra que el Ministerio Público por fin nombre a una persona que tiene la perspectiva necesaria para poder realizar la investigación y en razón a eso se logra un resultado positivo”. En tanto, María Bahamondes, prima de Nicole Saavedra, valoró que al fin la joven pueda tener justicia y señaló que “estamos muy contentas y agradecidas de que por fin encontraron al asesino de Nicole Saavedra, que esta lucha la ganamos todas las feministas y las lesbofeministas. Esta lucha es nuestra porque, gracias a todo lo que hemos hecho hoy, tenemos al asesino de Nicole” “Tengo rabia de que no nos invitaran al punto de prensa, si no es por un periodista no me entero que hoy Fiscalía iba a dar la noticia, es lamentable, pero la felicidad para nosotros es que nosotros lo logramos y Nicole Saavedra puede tener justicia, lamentable la encontraron tarde, porque hay otro caso, de otra chica que fue violada después”, comentó. Durante estos tres años la familia de la joven asesinada había realizado varias manifestaciones, entre ellas, una protesta en la Fiscalía de Quillota y otra en la Fiscalía Nacional donde, incluso, algunas mujeres se encadenaron, hechos por las que fueron formalizadas y ahora tienen una investigación en curso. En lo que refiere al sospechoso, Víctor Pulgar Vidal, será formalizado el próximo 13 de noviembre por secuestro y violación con homicidio, ya que, a pesar de que diferentes organizaciones han manifestado que esto se trata de un femicidio, el crimen no cumple con los requisitos legales para ser catalogado de tal forma. Actualmente, Pulgar se encuentra cumpliendo condena por violación a una menor de edad, y tiene otro proceso abierto por el mismo delito, hecho que habría cometido después de la muerte de Nicole Saavedra.

