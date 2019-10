92820fb923

Javier Rebolledo revela la historia de los militantes comunistas infiltrados en la PDI El próximo lunes 21 de octubre, en Sala Master de Radio Universidad de Chile, el periodista presentará su último libro, El costo del silencio. En conversación con el programa Semáforo, el autor abordó los detalles de esta publicación que recoge el testimonio de tres militantes comunistas que, durante la Unidad Popular, se infiltraron en la Policía de Investigaciones. Miércoles 16 de octubre 2019 19:50 hrs.

El periodista Javier Rebolledo regresa a librerías con una nueva entrega: se trata del libro El costo del silencio (Editorial Planeta), que revela la historia de Adolfo, Alexis y Rodrigo, tres militantes comunistas que abandonaron sus estudios universitarios durante la Unidad Popular y, por encargo de su propio partido, incorporarse a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). De esta manera, con esta publicación, el escritor vuelve a realizar un ejercicio de memoria con el propósito de descubrir un nuevo capítulo de nuestro pasado reciente. Los primeros antecedentes de esta investigación surgieron cuando Rebolledo, durante sus años de universidad, conoció a Álvaro Palacios, quien le comentó la anécdota de cómo abandonó su militancia en el Partido Comunista para incorporarse a los organismos de inteligencia del país. “Para mí, esto era algo imposible de reportear, porque no tenía las herramientas y porque Álvaro no estaba dispuesto a revelar las fuentes, pero me pareció una historia extraordinaria y siempre me quedó dando vuelta”, comentó el autor del libro en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile. “Muchos años después, me llegó la historia de Mariano Jara, el camaleón. Entonces, tuve contacto con mucha gente del aparato interno del Partido Comunista y ahí volvió el apetito por esta historia”, añadió. Para Rebolledo, la historia presentada en El costo del silencio da cuenta de un compromiso inigualable, sobre todo, si se considera que los protagonistas del libro facilitaron la salida de compañeros que eran perseguidos por los agentes de la dictadura, entre otras acciones. “Pusieron por delante sus cuerpos, su identidad y su trabajo”, sostuvo el periodista. Asimismo, indicó que su llegada a la PDI se dio en un escenario complejo: “No hay que olvidar que cuando Salvador Allende sale elegido, no lo hace con la mayoría absoluta, entonces, ahí hay una impugnación de la elección, se pretende incluso que asuma Frei durante un tiempo como interinamente, pero, finalmente la DC no está de acuerdo”. “En ese contexto se le solicita a estos jóvenes comunistas universitarios, algunos de tercer o cuarto año de la universidad, que hagan un sacrificio altísimo, es decir, que dejen la universidad, la militancia activa, para que en 20 – 25 años más, cuando sean prefectos, prestar su servicio”, dijo. Respecto de ello, indicó que no fue fácil conseguir los testimonio, no obstante, manifestó que el proceso fue positivo, ya que los ex militantes percibieron que ya había pasado el tiempo suficiente como para destapar esta historia. “Sentían que no estaban cometiendo ninguna traición, a esta altura del partido. Por otro lado, creían que las historias que les había tocado vivir los pusieron a prueba y algunos tienen una visión crítica, por ejemplo, de cómo es la juventud ahora, de la ausencia de compromiso, de la falta de participación”, recalcó. El costo del silencio se presentará el próximo lunes 21 de octubre a las 19:00 horas en Sala Master de Radio Universidad de Chile. El ejemplar será comentado por la diputada comunista Karol Cariola y por dos de los protagonistas de esta historia: Álvaro Palacios y Adolfo Arrieta. La entrada es gratuita.

