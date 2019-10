94a2bb302e

Política ¿Pragmatismo político?: Partidos de la oposición mueven sus fichas de cara a próximas elecciones A un año de las próximas elecciones y tras la fuerte derrota en la última presidencial, desde el sector analizan las distintas alternativas para no sufrir la misma suerte en unos comicios que serán claves. Sin embargo, para algunos el foco debe estar puesto en las ideas y en establecer lazos programáticos antes que electorales lo que debe comenzar por una articulación de la izquierda. Montserrat Rollano Miércoles 16 de octubre 2019 8:31 hrs.

Mientras todos los ojos estaban puestos en el oficialismo y las pugnas internas a propósito de proyectos como la reforma tributaria y el control preventivo de identidad, en la oposición se producían movimientos importantes que podrían cambiar el mapa político en el sector. Desde el Partido Comunista, por ejemplo, luego del comité central realizado este fin de semana, su presidente Guillermo Teillier, hizo hincapié en la necesidad de generar puentes con otras fuerzas políticas de la oposición de cara a las próximas elecciones locales y presidenciales. De esta forma, el líder comunista señaló que “sin un acuerdo con la DC no ganaremos la Presidencia” y agregó que, si bien el apoyo de ese partido a proyectos claves del Gobierno constituyeron “una dificultad”, hoy “hemos visto que de alguna manera se han ido produciendo acercamientos de nuevo. La etapa de las discusiones difíciles, de las diferencias, empieza a revertirse, ojalá no me equivoque”. Expresó. Una aproximación que desde el partido liderado por Fuad Chahín confirmaron a nuestro medio. Fuentes de la mesa de la Falange, manifestaron que “una de las cosas que se abordó este lunes en la reunión semanal habitual de ese partido fue la conversación con el Partido Comunista. “Efectivamente la cosa con el PC hoy se ve un poco más despejada en donde hay una disposición a conversar por parte de ambos partidos” señalaron desde esa colectividad desde donde también reconocieron los acercamientos con Ciudadanos, aunque esto, señalan es una cuestión más bien “simbólica”. Respecto de la intención de generar alianzas con el PC y el partido de Andrés Velasco, desde la DC aludieron al carácter “pragmático” de Chahín, apuntando a que la motivación de sus decisiones no va de la mano de razones ideológicas, sino que funcionales a determinados objetivos. Por esta razón, argumentaron desde ese partido, la elección de gobernadores podría ser un salvavidas para el estado actual de la oposición. Donde también ha habido movimientos durante las últimas semanas ha sido en el Partido Socialista, colectividad que ha tenido algunas bajas importantes como Fernando Atria y Gonzalo Durán, las que, al parecer, podrían aumentar con el correr de los días. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, este último abordó las causas de su salida del PS, manifestando que se trató de una decisión “dolorosa”, pero que hay razones muy poderosas que lo llevaron a tomar esta decisión. Una de ellas, dice relación con el clima interno “deteriorado”, así como “la dificultad para la crítica interna”. En ese sentido, Durán recalcó que “el Partido Socialista ha ido perdiendo el rol transformador que históricamente ha tenido, ha ido alejándose de los movimientos sociales y ha ido despolitizándose”. Otro elemento que hizo decidir al alcalde de Independencia renunciar al partido liderado por Álvaro Elizalde es que, desde su perspectiva, “el PS debiera situarse en la izquierda y desde la izquierda promover la unidad de las izquierdas y de toda la oposición”, rol que, enfatiza, no ha ejercido. En relación a la Democracia Cristiana, el alcalde de Independencia criticó la idea de su ex partido de aliarse, en primera instancia con la falange, a propósito del rol que ha jugado este último partido en la agenda legislativa del Ejecutivo. “Tenemos una Democracia Cristiana que, como todos sabemos, ha estado dubitativa entre su tradición de centro izquierda y en la linea de apoyar proyectos emblemáticos del gobierno de Piñera y en ese sentido me ha parecido un error que el PS está más centrado en su relación con la Democracia Cristiana que de promover la unidad de la centro izquierda“. Cabe recordar que durante las últimas semanas se constituyó la denominada “Plataforma Socialista” la que incluye tanto a ex como actuales militantes de la colectividad y que consiste en un espacio de convergencia de las fuerzas socialistas quienes comparten un diagnóstico crítico respecto de la actual conducción.

