99eb79dc60

ff0720c7a5

Comisión de Constitución aprueba TPP-11 y pasa a discusión en Sala El senador Francisco Huenchumilla fue el único que votó en contra y expresó sus temores respecto de eventuales vulneraciones al convenio 169 de la OIT sobre consulta a los pueblos indígenas y de los mecanismos de resolución de controversias no entre los Estados miembros, sino entre las naciones y entes particulares. Diario UChile Jueves 17 de octubre 2019 12:54 hrs. Compartir

Por la mayoría de sus miembros, la Comisión de Constitución aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP 11. Con esto, el controvertido acuerdo internacional llegará a su debate en sala con informe positivo de esta instancia parlamentaria. El proyecto fue aprobado con los votos a favor de los senadores: Felipe Harboe (PPD), Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI); solo tuvo el voto en contra del demócrata cristiano, Francisco Huenchumilla quien reiteró sus apreciaciones respecto de la iniciativa. A juicio de Huenchumilla, el TPP 11 genera dudas respecto de seguir insistiendo en la apertura comercial solamente desde el punto de vista de los recursos naturales y de elementos sin procesar; también respecto de eventuales vulneraciones al convenio 169 de la OIT sobre consulta a los pueblos indígenas. Además, el senador de la DC manifestó reparos respecto de una eventual pérdida de la soberanía nacional, al quedar expuesto el país de ser llevado a instancias arbitrales por sujetos particulares. “Me parece que hay normas sobre arbitraje internacional por las que el Estado se verá sometido a resolver las controversias con grandes compañías del mundo que a mi juicio colocan un viejo problema en perspectiva cual es si estamos o no cediendo soberanía frente a particulares, no digo frente el Estado o frente a tribunales internacionales producto de tratados multilaterales, sino que me refiero al estado con inversionistas particulares”. Por su parte, el Canciller Teodoro Ribera, valoró la celeridad con que la instancia abordó el proyecto y criticó la “desinformación” que a su juicio ha circulado por las redes sociales. “Quiero agradecer en la Honorable Comisión que haya tramitado el proyecto con la celeridad que se vio en estos momentos. Entiendo que es un tratado que ha generado mucho debate en el ámbito interno, las redes sociales han sido realmente una parte del debate. Además no en todos los niveles hubo fundamentación y eso dificulta el trabajo parlamentario y la relación de los parlamentarios con las bases. creo que tenemos que entender que en la conflictividad que tenemos hoy, más que nunca es relevante firmar tratados internacionales que garanticen el libre comercio, pero sometido a reglas”. En tanto, el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, recalcó que este tratado otorga nuevos beneficios a sectores económicos como el agrícola, silvoagropecuario y forestal. “Este es un tratado particularmente ventajoso para el país, creo que ayudará a profundizar nuestros lazos con la región económicamente más dinámica del mundo como es el Asia Pacífico y a fomentar y liberalizar los flujos de bienes y servicios de inversiones. Este acuerdo genera beneficios muy importantes para el país, porque si bien es cierto se puede sostener que el país ya cuenta con tratados de libre comercio con los países que integran el TPP 11, lo cierto es que muchos de estos tratados excluían beneficios arancelarios a un gran número de productos chilenos de los sectores agrícolas, forestales y pesqueros e industriales”. Otro de los temas que generó debate dentro de la instancia fue la eventual pérdida de soberanía que tendría nuestro país ante eventuales controversias que puedan surgir con empresas particulares. En ese sentido, el abogado constitucionalista, Francisco Zuñiga, señaló que esta es una duda que no ha podido ser resuelta. “No han habido condenas cuantiosas en el caso de Chile que puedan afectar al Estado o que puedan controvertir la capacidad del Estado de regular la economía o el mundo de los negocios. El problema es duro de digerir porque la práctica podría cambiar y no por obra de un acuerdo soberano del Estado sino por causa de un tribunal o panel arbitral. Esa es una cuestión que en gran medida está abierta”. La Comisión de Constitución del Senado resolvió además que la iniciativa podrá ser aprobada en Sala con quorum simple. El representante de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, anunció también que el tratado será llevado al Tribunal Constitucional para resolver eventuales vicios en la materia que, a su juicio, están presentes.

Por la mayoría de sus miembros, la Comisión de Constitución aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP 11. Con esto, el controvertido acuerdo internacional llegará a su debate en sala con informe positivo de esta instancia parlamentaria. El proyecto fue aprobado con los votos a favor de los senadores: Felipe Harboe (PPD), Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI); solo tuvo el voto en contra del demócrata cristiano, Francisco Huenchumilla quien reiteró sus apreciaciones respecto de la iniciativa. A juicio de Huenchumilla, el TPP 11 genera dudas respecto de seguir insistiendo en la apertura comercial solamente desde el punto de vista de los recursos naturales y de elementos sin procesar; también respecto de eventuales vulneraciones al convenio 169 de la OIT sobre consulta a los pueblos indígenas. Además, el senador de la DC manifestó reparos respecto de una eventual pérdida de la soberanía nacional, al quedar expuesto el país de ser llevado a instancias arbitrales por sujetos particulares. “Me parece que hay normas sobre arbitraje internacional por las que el Estado se verá sometido a resolver las controversias con grandes compañías del mundo que a mi juicio colocan un viejo problema en perspectiva cual es si estamos o no cediendo soberanía frente a particulares, no digo frente el Estado o frente a tribunales internacionales producto de tratados multilaterales, sino que me refiero al estado con inversionistas particulares”. Por su parte, el Canciller Teodoro Ribera, valoró la celeridad con que la instancia abordó el proyecto y criticó la “desinformación” que a su juicio ha circulado por las redes sociales. “Quiero agradecer en la Honorable Comisión que haya tramitado el proyecto con la celeridad que se vio en estos momentos. Entiendo que es un tratado que ha generado mucho debate en el ámbito interno, las redes sociales han sido realmente una parte del debate. Además no en todos los niveles hubo fundamentación y eso dificulta el trabajo parlamentario y la relación de los parlamentarios con las bases. creo que tenemos que entender que en la conflictividad que tenemos hoy, más que nunca es relevante firmar tratados internacionales que garanticen el libre comercio, pero sometido a reglas”. En tanto, el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, recalcó que este tratado otorga nuevos beneficios a sectores económicos como el agrícola, silvoagropecuario y forestal. “Este es un tratado particularmente ventajoso para el país, creo que ayudará a profundizar nuestros lazos con la región económicamente más dinámica del mundo como es el Asia Pacífico y a fomentar y liberalizar los flujos de bienes y servicios de inversiones. Este acuerdo genera beneficios muy importantes para el país, porque si bien es cierto se puede sostener que el país ya cuenta con tratados de libre comercio con los países que integran el TPP 11, lo cierto es que muchos de estos tratados excluían beneficios arancelarios a un gran número de productos chilenos de los sectores agrícolas, forestales y pesqueros e industriales”. Otro de los temas que generó debate dentro de la instancia fue la eventual pérdida de soberanía que tendría nuestro país ante eventuales controversias que puedan surgir con empresas particulares. En ese sentido, el abogado constitucionalista, Francisco Zuñiga, señaló que esta es una duda que no ha podido ser resuelta. “No han habido condenas cuantiosas en el caso de Chile que puedan afectar al Estado o que puedan controvertir la capacidad del Estado de regular la economía o el mundo de los negocios. El problema es duro de digerir porque la práctica podría cambiar y no por obra de un acuerdo soberano del Estado sino por causa de un tribunal o panel arbitral. Esa es una cuestión que en gran medida está abierta”. La Comisión de Constitución del Senado resolvió además que la iniciativa podrá ser aprobada en Sala con quorum simple. El representante de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, anunció también que el tratado será llevado al Tribunal Constitucional para resolver eventuales vicios en la materia que, a su juicio, están presentes.