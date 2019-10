99eb79dc60

Salud Confusam y paro nacional: "La salud en Chile se encuentra en una profunda crisis" En conversación con Radio Universidad de Chile la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores criticó el anuncio de presupuesto para 2020: "Creemos que es una vergüenza, una falta de respeto a los usuarios que se atienden en la salud primaria que es pilar de la salud de este país

El próximo martes 22 de octubre los funcionarios y funcionarias de la salud municipal realizarán una paralización en protesta por el escaso reajuste presupuestario para el sector. A la movilización se sumarán otros gremios de la salud, además de representantes de organizaciones sociales y sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF). En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, indicó que “el presupuesto para el próximo año deja bastante que desear dado que su crecimiento ha sido de un 3%, el más bajo de los últimos diez años”. Asimismo, la dirigenta recalcó que “creemos que es una vergüenza, una falta de respeto a los usuarios que se atienden en la salud primaria que es pilar de la salud de este país y que no se condice con lo que el Gobierno anunció respecto del fortalecimiento de la salud pública y en especial de la salud primaria”. Gabriela Flores manifestó también su preocupación respecto de las inversiones en materia de salud pública. “Esto solo viene a reafirmar la continuidad de los centros de salud de reposición y se contradice con lo que tenemos en postas rurales construidas en el año ochenta y que no cumplen con los estándares que el mismo Ministerio ha establecido”. De todas formas, la representante de la Confusam hizo hincapié en que el reclamo del sector no dice relación exclusivamente con el presupuesto del próximo año: “Nosotros no solamente señalamos lo nefasto del presupuesto de este año, yo creo que este es un tema de arrastre de todos los gobiernos que hemos tenido desde que volvimos a la democracia, pero en este gobierno se acentúa más la brecha de disminución del incremento respecto del financiamiento de la atención primaria y esa es la preocupación principal”. Por su parte desde la CUT señalaron que “hoy existe un consenso universal de que la salud en Chile se encuentra en una profunda crisis”. En ese sentido, detallaron que se manifestarán “frente a la actual crisis sanitaria de los hospitales y el anuncio del Presupuesto 2020, el que no solo no se hace cargo del problema de la salud de nuestro país, si no que refleja deficientes recursos, que atentan contra la atención en salud de la gran mayoría de nuestra población, generando de esta forma una salud para ricos y una salud para pobres”. Foto referencial@ Agencia Uno

