Internacional Política Elecciones en España: Crisis en Cataluña empujaría al PSOE y al PP a pactar Analistas coinciden en que, dado el contexto actual, es improbable un escenario en el que el PSOE logre un pacto con los independentistas y con la izquierda después de las elecciones generales del 10 de noviembre. Gabriela Medina D. Jueves 17 de octubre 2019 8:15 hrs.

Cataluña arde y parece que las protestas no van a parar. Las duras sentencias del llamado Juicio del Procés, por el que se condenó a varios líderes del movimiento independentista a penas entre 9 y 13 años de prisión, complica y tensa aún más la situación social y política de España de cara a unas nuevas elecciones. Consultada al respecto, la cientista política española María de los Ángeles Fernández señala que la esperanza era que el Gobierno abriera una etapa de diálogo con Cataluña. “Los acontecimientos nos están mostrando que más bien lo que va a suceder es que no estamos asistiendo al final de una aventura separatista, sino al inicio de un nuevo ciclo de desobediencia civil, de protesta y rebelión. La tensión soberanista se agravará”. Este miércoles el presidente en funciones, Pedro Sánchez, sostuvo reuniones con los líderes de los partidos más importantes del país sobre la situación de Cataluña. Pablo Casado, del Partido Popular, y Albert Rivera, de Ciudadanos, pidieron que se aplique el llamado artículo 155, que, en resumen, le quitaría la autonomía a Cataluña. Mientras que Pablo Iglesias, de la coalición Unidas Podemos, expresó que solo colaborará con el Gobierno en “las iniciativas que vayan en la dirección del diálogo y la desinflamación del conflicto” y aseguró que no observa que Sánchez vaya a tomar “medidas de excepcionalidad en el corto plazo”. Según Fernández, con estas consultas sobre Cataluña, el líder del PSOE busca dar una señal de acuerdo y más institucional sobre las decisiones que se puedan tomar sobre esta comunidad autónoma. Por su parte, tras las reuniones, el presidente en funciones, dio una rueda de prensa en la cual expresó que la respuesta sobre Cataluña va a depender de la actitud y las decisiones de los líderes independentistas. Hago un llamamiento a la serenidad y templanza. El Gobierno de España garantizará los derechos y libertades de todos y todas desde la firmeza democrática, la unidad y la proporcionalidad. La moderación en la respuesta es también una forma de fortaleza. pic.twitter.com/cLxfxZZ6AG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 16, 2019 Para el cientista político catalán, Héctor Pujols, el PSOE no va tomar ninguna medida de diálogo pero tampoco cree que el gobierno de Sánchez vaya a aplicar medidas extremas como ejecutar el artículo 155. Según Pujols, ante una medida como la señalada, la población catalana puede tener una respuesta determinante. “Puede ser más violenta con la aplicación del 155 o incluso decretar un estado de excepción”, indicó. Con respecto de los comicios del 10 de noviembre, María de los Ángeles Fernández comentó que, lo más probable, es un escenario parecido a las anteriores elecciones donde el Partido Socialista Obrero Español obtenga una votación similar o un poco mayor, mas no le va a alcanzar para gobernar. Por lo tanto, la esperanza de Sánchez era recurrir a los partidos nacionalistas de corte separatista pero, dada la crisis en Cataluña, esta opción es más lejana y toma fuerza otra posibilidad de formar Gobierno. “Se está empezando a decir en España, a explorar, la posibilidad de una gran coalición, al estilo alemán, entre el Partido Popular y el Partido Socialista español. Esta idea, que al día de hoy parece muy lejana y descabellada, va agarrando algún tipo de forma porque los resultados electorales que se han dado durante este año demuestran que hay un reforzamiento del bipartidismo”, destacó la analista internacional. Por su parte, Héctor Pujols considera que lo ocurrido en Cataluña va a afectar estas elecciones pero, para él, una coalición entre el PP y PSOE no es necesariamente la opción que traiga más estabilidad para el país europeo. Coincide con Fernández que es improbable un pacto con los independentistas y con la izquierda dado el contexto actual. “Vamos a un escenario de repetición de terceras elecciones que sería aún más inestabilidad para España o al gran acuerdo entre los partidos históricos de la centro derecha y centro izquierda lo que podría garantizar una estabilidad en un periodo determinado de tiempo pero que al final no resuelve el problema de Cataluña ni del país si no que los aplaza, no sería la solución a largo plazo”, afirmó. La situación no muestra señales de calma en Cataluña y para este viernes fue convocada una huelga general.

