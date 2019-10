99eb79dc60

Cultura Las tres estaciones en el viaje de ZET En la Sala Master de Radio Universidad de Chile, el trío presenta una serie de sencillos bautizada como Trilogía Trip, en la que conjugan experimentación, electrónica y hasta hip hop. "Me gusta salir de la zona de confort", dice el baterista Christian Hirth. Rodrigo Alarcón L. Jueves 17 de octubre 2019 17:01 hrs.

El primer viernes de octubre llegó el “Gurú”: cuatro minutos y cuarenta y cuatro segundos de un singular hip hop, que sucumbre al ataque de una sección de saxofones hiperkinéticos y torcidos, como el videoclip que acompaña al single. Siete días más tarde apareció el “Mono”: cinco minutos y medio con una batería en pleno desasosiego, saturada de bajos, ruidos, frases sampleadas en inglés y castellano, que hablan de peligros extremos, de democracia, de conexiones cerebrales. Finalmente, este viernes 18 será el del “Trip”: un sonido más pesado, unas frecuencias graves que dejan espacio a voces difuminadas y algo perturbadoras, cuatro minutos y cuarenta y un segundos de una música hipnótica e inclasificable. Así suena Trilogía Trip, la serie de sencillos que ZET presentará en vivo este sábado 19 de octubre en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, en el lanzamiento oficial de las tres canciones que durante las últimas semanas han estrenado en servicios digitales. Formado en 2015, el trío conformado por Christian Hirth (batería, drum machine y electrónica), Cristóbal Arriagada (sintetizadores, samplers y electrónica) y Aurelio Silva (guitarra eléctrica, samplers y electrónica) debutó con Comandante Beat (2017), un álbum al que ahora han sumado esta saga de sencillos que tienen la virtud de trasladarlos a otros territorios musicales. “La idea era acercarse un poco al hip hop”, admite Christian Hirth al hablar de “Gurú”, ese primer sencillo donde se hacen acompañar por dos inquietos exploradores del género: el rapero Matíah Chinaski (Mente Sabia Crú, La Brígida Orquesta, Salvaje Nostalgia) y el DJ Daniel Pérez, desplegado en los propios Mente Sabia Crú, diversos trabajos individuales y un listado de incontables colaboraciones con gente como Bronko Yotte y Franz Mesko. “Veníamos con un disco más enfocado en la vanguardia, apareció esto más urbano y hay gente a la que no le gusta”, se explaya. “A mí me parece interesante generar ese conflicto. La música es experimentación y me gusta sacar al público de la zona de confort, como me gusta salir a mí cuando compongo”. Hirth, baterista también de Mediabanda, invitó a tres músicos que forman parte de ese colectivo para grabar ese tema: los saxofonistas Cristián Crisosto y Rafael Chaparro y el bajista Felipe Martínez. Junto a ellos, dieron inicio a una trilogía de canciones que describe como “un viaje medio cósmico, que tiene que ver con una crítica a nuestra acción dentro del planeta. Por eso el tema de los cerebros, el gurú, el mono y la involución. Es una crítica social con pequeños conceptos sobre lo que vivimos hoy: nos creemos súper inteligentes, pero el resultado no lo es tanto”. ¿Por qué no convertir esa serie de composiciones en un disco o un registro de mediana duración? “Los formatos han cambiado brutalmente en los últimos años”, argumenta Hirth. “No creo que el disco vaya a desaparecer, pero sacar música sin tener la ‘obligación’ de tener una cierta cantidad de temas es interesante. Puedes presentar cosas que están frescas en el momento, porque subir algo a las plataformas es súper simple y no tiene el costo del formato físico”. “Vamos a seguir haciendo discos”, matiza. “Comandante Beat está en vinilo y quizás hagamos lo mismo con esto, pero creo en todos los formatos para hacer música y nos pareció entretenido trabajar con el concepto del tres: tres músicos, tres singles, tres letras en el nombre del grupo”. La de Sala Master, de hecho, será parte de una trilogía de actuaciones que ZET inició a comienzos de octubre en Matucana 100 y que finalizará el 14 de noviembre en el rockero Bar de René. Luego viajarán a Valdivia para ser parte del Festival Fluvial, el 29 y 30 de noviembre. “Estamos tratando de salir a México el próximo año, de tocar mucho e ir a países donde ya tenemos vínculos”, anticipa Hirth, recordando que ZET es un grupo que ha pasado por escenarios tan diversos como clubes de jazz o espacios de experimentación. “Nos aprovechamos de que no esté tan definido, para tocar en cualquier lado”. Trip en Sala Master ZET se presentará desde las 19:30 horas de este sábado 19 en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, Providencia. Las entradas tienen valores de $5.000 (preventa) y $7.000 (general) y se encuentran disponibles en el sistema Eventrid. También se lanzará la cerveza Black Trip de la cervecería Hasta Pronto Brewing Co. Más información en este enlace.

