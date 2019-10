99eb79dc60

Internacional Pence y Pompeo se reúnen con Erdogan en busca de un cese a la ofensiva Dos días después de haber impuesto sanciones a Turquía por su operación contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria, Donald Trump envía a Ankara a su vicepresidente Mike Pence y al jefe de la diplomacia Mike Pompeo. RFI Jueves 17 de octubre 2019 10:11 hrs.

El vicepresidente estadounidense Mike Pence y el jefe de la diplomacia Mike Pompeo serán recibidos este jueves 17 de octubre por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en Ankara. Tratarán de convencerlo de que detenga su ofensiva, pero esta opción es rechazada rotundamente por Erdogan, quien afirmó ante periodistas y diputados que “nunca podremos declarar un alto el fuego” y “no podemos sentarnos en la mesa de los terroristas”. Para cesar la ofensiva, el presidente turco pone una condición: “Nuestra propuesta es la siguiente: que inmediatamente todos los terroristas depongan sus armas y equipamientos, destruyan todas sus fortificaciones y se retiren de la zona de seguridad que hemos establecido”. Erdogan promete llevar a cabo su proyecto, es decir crear una vasta zona de seguridad en el norte de Siria, y no parece impresionado por las primeras sanciones impuestas por Estados Unidos y los países europeos. La reunión de este jueves será quizás la última oportunidad para que cambie la situación, antes de que la Casa Blanca y el Congreso tomen más sanciones. Trump está sin embargo tomando distancias con el conflicto. Este miércoles, alegó en rueda de prensa que “si Turquía entra en Siria, es algo entre Turquía y Siria. No es nuestro problema”. También dijo que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) es un “problema mayor y una amenaza terrorista mayor que el Estado Islámico”. “No sea idiota” “Don’t be a tough guy. Don’t be a fool! I will call you later”: “No se haga el duro. ¡No sea idiota! Lo llamaré más tarde”. Con estas palabras termina la carta, revelada este miércoles, que Trump mandó a su par turco Erdogan el día en que Turquía lanzó su incursión contra los kurdos en el norte de Siria. En la carta fechada el 9 de octubre, y que carece de sutileza diplomática, Trump afirma: “No quiere ser responsable de la matanza de miles de personas, y no quiere ser responsable de la destrucción de la economía turca”. “La historia lo verá de manera favorable si hace esto bien y de manera humana”, añade, y “lo verá siempre como un demonio si no pasan cosas buenas”. El apoyo de Estados Unidos a las fuerzas kurdas en Siria es objeto de una crisis progresiva entre Ankara y Washington desde hace cinco años. Pero la ofensiva de Turquía podría ser un punto de inflexión, y podría llevar a sanciones más duras y dirigidas contra Erdogan mismo. Las relaciones son tan tensas que el mandatario turco, quien inicialmente había anunciado que viajaría a Washington el 13 de noviembre por invitación de Donald Trump, ahora dice que espera su reunión con la delegación estadounidense para tomar su decisión. Erdogan viajará a Rusia Erdogan viajará a Rusia el próximo 22 de octubre para reunirse con el presidente Vladimir Putin, en la ciudad de Sochi. Considerándose “abandonados” por Estados Unidos tras la retirada del ejército estadounidense, los kurdos sirios pactaron un acuerdo con el régimen de Damasco, apoyado por Moscú, que condujo al despliegue de tropas sirias en el norte del país. Tropas rusas fueron enviadas a ciertas zonas: según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, soldados rusos acompañaron este miércoles a los soldados del régimen sirio que entraron en la ciudad kurda siria de Kobane. Foto referencia @Murat Cetinmuhurdar, Presidential Press Office, vía REUTERS

