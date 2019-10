99eb79dc60

Economía Nacional Política Pescadores artesanales del Biobío continúan protestas por mayores cuotas de captura Tomé, Concepción y Talcahuano, son algunas de las localidades donde el sector ha salido a las calles exigiendo la totalidad de la pesca anual de la sardina, ya que -aseguran- la industria ya no extrae el recurso, sino que vende su parte reglamentaria a los propios artesanales. Rodrigo Fuentes Jueves 17 de octubre 2019 17:28 hrs.

Por tercer día consecutivo, los pescadores artesanales de la región del Biobío volvieron a manifestarse en las calles con el objetivo de que el Gobierno aumente la cuota de captura de la sardina y anchoveta. Hoy por hoy, el reglamento vigente emanado desde la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) contempla que el 78 por ciento del total regional es asignado al sector artesanal y el resto a la industria local. El presidente de Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, explicó que el cien por ciento debería ser traspasado al sector detallista, ya que –aseveró- las compañías no utilizan su cuota captura, sino que la venden a los mismo artesanales, haciendo negocio con este derecho. “Con el aproximado 70 por ciento que tenemos no alcanza a solventar a toda la flota existente, hay muchos trabajadores que han quedado prácticamente cesantes porque existe bastante necesidad en la región. No se entiende que la industrial cuente, en los últimos seis años, con un porcentaje que al final no usa, ya que ellos hacen un tercer negocio con esto, por eso nosotros decimos que con esa fracción podemos solucionar todos los problemas que hay en el interior del pelágico del Biobío y el resto del país”, afirmó. Desde el Instituto de Fomento Pesquero (INFOP), una de las instancias asesoras de la Subpesca, sostienen que, efectivamente, existe una biomasa suficiente para aumentar la cuota de sardina para el 2020, como asegura el sector artesanal. Una visión que dista de la opinión del Comité Científico de Pesquerías de Pequeños Pelágicos, organismo encargado de revisar una vez al año el estatus de conservación y rango de captura biológicamente aceptable de anchoveta y sardina común desde Valparaíso a Los Lagos. Al respecto, el integrante de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja, diputado comunista Boris Barrera, además de solidarizar con la protesta de los artesanales, indicó que desde el Legislativo están impulsando un proyecto de ley para resolver definitivamente el conflicto. “Por años la gran industria sobreexplotó el recurso y ahora solo queda un poco que se va al borde costero y que es capturado por los trabajadores del sector. Obviamente cualquier cuota que se dé los van a perjudicar, por lo tanto, creo que esto se podría solucionar mejorando el fraccionamiento. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que modifica este porcentaje, privilegiando a los artesanales más que la industria”, argumentó. Recordemos que, próximamente, se realizará la sesión del Comité Científico en la Subsecretaría de Pesca en Valparaíso, donde se definirá la cuota de captura de sardinas y anchovetas que, según indican las autoridades, no se subirá.

