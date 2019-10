Ministro Chadwick respalda a Carabineros e invoca Ley de Seguridad Interior del Estado ante protestas

Sin hacer ninguna alusión directa a las protestas y movilizaciones que este viernes han colapsado la capital, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, realizó un breve punto de prensa en La Moneda luego de participar de dos largas reuniones en el Palacio de Moneda con ejecutivos de Metro, la ministra de Transporte, Gloria Hutt, el subsecretario de la cartera Rodrigo Ubilla y el propio Presidente Piñera.

En su discurso, el titular de Interior entregó un categórico respaldo a Carabineros y su actuar durante este viernes y anunció querellas fundadas en la Ley de Seguridad Interior del Estado.

“Hemos presentado querellas por Ley de Seguridad del Estado que establece penas muy severas. Seguiremos presentándolas ante cualquier hecho que pueda generar violencia”, expresó el Secretario de Estado.

“Son hechos de vandalismo que están ejecutados por grupos organizados”, señaló Chadwick para luego interpelar a la ciudadanía aislar a quienes los cometan

Al finalizar su intervención pública y flanqueado por la ministra Hutt y Louis de Grange, Gerente de Metro, Chadwick hizo un llamado a cesar con las protestas.

“Son momentos de definiciones, de tomar opciones. Llamo a los compatriotas a unirnos contra la volencia y vandalismo. A que trabajemos juntos por la tranquilidad, orden público. Las diferencias deben ser resueltas por los caminos de la paz”.

Para esa tarde de viernes se ha citado a diversas protestas masivas tannto en Plaza Italia como en el frontis de La Moneda.

Ademàs, hace algunos minutos Metro anunció la suspensión total del servicio. “Toda la red de Metro se encuentra cerrada por disturbios y destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores”, según se puede leer en la cuenta de Twitter de la empresa.

A lo anterior se agrega que la ministra Hutt aseguró que la red de Metro se mantendrá cerrada mientras se realicen las reparaciones. “Es posible que durante la próxima semana recuperemos el funcionamiento de forma gradual”.

“Cuando el ministro dice que son vándalos se equivoca, son jóvenes, estudiantes. Estamos en presencia de un descontento respecto del tipo de sociedad que estamos construyendo. Las cosas suben y suben y lo paga la clases media para abajo”.

El ex intendente de La Araucanía realizó un símil de lo que sucede hoy en la capital con lo sucedido históricamente en esa zona. “La solución no es la ley, no es la policía. Me recuerda lo que pasa en La Araucanía, donde la respuesta es Carabineros y tribunales. Y seguimos en lo mismo”.

Quien también expresó su parecer respecto de lo que está sucediendo este viernes fue el diputado Evópoli, Francisco Undurraga. El parlamentario criticó las movilizaciones, aunque aseguró que no está de acuerdo con las alzas de los pasajes. “La evaluación no puede ser positiva. No comparto, en la forma, las reacciones de la gente. Se ha paralizado un sistema de locomoción en desmedro justamente de la gente que ha sufrido el alza”.

Para Undurraga es necesario poner en la balanza la política y la seguridad pública. “Aquí se está violando el derecho de la gente de trasladarse a sus casas. No estoy diciendo que se antepone el orden a una solución política, solo se ha afectado el derecho a trasladarse, ese un dato objetivo. Se ha destruido un servicio de excelencia, que tiene sus dificultades, pero no podemos decir que el Metro de Santiago no presta un buen servicio”.

Finalmente, el representante del distrito 11 criticó a aquellos dirigentes políticos que justifican esta movilización.

En tanto, el presidente del Sindicato de Metro, Eric Campos, se manifestó decepcionado de las respuestas dadas por el Ejecutivo. “El Gobierno tiene que entregar respuestas más sensatas, están apagando el fuego con bencina al incorporar con tanta fuerza a Carabineros, con una acción tan represiva. Uno esperaría respuestas que vengan desde la política y no desde lo policial, y el Gobierno a medida que endurece la mano al interior de las estaciones ponen a los trabajadores en una condición muy compleja, nos pone entre los manifestantes y la acción represiva de Carabineros”, expresó el dirigente a radio Cooperativa.

En distintos puntos de la capital se registran violentas manifestaciones, barricadas y un gran número de personas inició un cacerolazo. Los manifestantes están siendo reprimidos por efectivos de carabineros que han lanzado gases lacrimógenos.