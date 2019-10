e73f7a933c

Francisco Chahuán: La crisis es parte de una sensación de abuso y desprotección que siente la sociedad En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario oficialista abordó la crisis detonada por el alza de los pasajes del transporte público. Para el legislador de Renovación Nacional es fundamental repensar el sistema de transporte que queremos en Chile, porque el actual tiene fecha de caducidad. Sábado 19 de octubre 2019 14:06 hrs.

En medio de las protestas iniciadas en contra del alza de las tarifas del transporte público, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán conversó con Diario y Radio Universidad de Chile. En la entrevista, el parlamentario condenó la “violencia y todas sus formas”. Sin embargo, hizo un llamado a responder a los problemas de fondo: “La fijación de precios por parte del panel de expertos, tomando en cuenta solo criterios económicos sin considerar factores político-sociales”. Para el senador, es la Comisión de Transporte que preside la que debiera ser sede del debate técnico. En esa instancia, uno de los puntos de análisis debiera ser la “la modificación del Decreto 40 del 2010, que establece la fijación de precios del transporte público”. Más allá de lo puntual de las protestas, el legislador oficialista señaló que existen “problemas conceptuales en el modelo del desarrollo de los cuales debemos hacernos cargo”, haciendo referencia -por ejemplo- a las formas de tributación de las empresas, dineros que benefician a las comunas ricas como Las Condes en el caso de las patentes mineras, en detrimento del mejoramiento en la calidad de vida de otras partes del país. En lo político, explicó Francisco Chahúan, todas estas inequidades tienen expresión en crisis que, en nuestro país, explotarían cada cuarenta años. “Estamos en los plazos de estas crisis. Esta crisis hoy está reafirmada por los hechos que hemos vivido ayer, pero -claramente- son parte de una sensación de abuso y desprotección que siente la sociedad chilena, sensación de la que hay que hacerse cargo”. Crisis del transporte público Para el senador, es una posibilidad cierta que se revierta el alza en los precios del transporte. Por ese motivo, indicó, en la Comisión de Transporte citaron este miércoles a la ministra Gloria Hutt, y a otras autoridades como el presidente de Metro de Santiago y a los miembros del panel de expertos, para revisar los mecanismos de ajustes de precio del transporte y la crisis actual. “Buscamos un espacio para que esto ocurra (el cambio en la fijación de precios). Porque la inequidad se da en un tema que es fundamental. Lo que estableció el Decreto 40 en 2010 fue la creación de un panel de expertos, compuesto por tres personas con calificaciones técnicas al respecto. Lo que ellos hacen es, en base a un polinomio de ocho factores distintos como mano de obra, valor del dólar, petroleo, IPC de las empresas, entre otros, informan al Ministerio de Transporte el cambio en los valores del pasaje transporte público. Luego, el Ministerio tiene diez días para hacer observaciones y, la comisión, después, emite la decisión que es mandatoria para el Ministerio de Transporte. Se fija un plazo para implementar el alza de tarifas, por lo que no es una decisión de la Ministra de Transporte”. A juicio del parlamentario, lo que hay que cambiar de forma inmediata es la fijación de precios. “Estos polinomios dan un factor al alza, pero también podrían darlo a la baja. El problema es que hay subsidios al transporte público, por lo tanto, nunca bajan las tarifas. Lo que es injusto porque lo que corresponde es que si sube, pueda bajar”. Francisco Chahuán indicó que un tercer factor de preocupación tiene que ver con que todas las regiones deben subsidiar el transporte público de la Región Metropolitana. “Como bajaron las fiscalizaciones, subió la evasión y eso también hay que verlo, porque no puede todo el país financiar el sistema de una región”. Para el legislador es importante repensar el sistema del transporte público en su totalidad, no solo el de la Región Metropolitana que termina siendo subsidiado por el resto del país. “La génesis del problema es que el subsidio del transporte público tiene fecha de caducidad que es en 2021. Ahora se tiene que dar la conversación respecto de qué modelo de transporte público queremos para la RM y para Chile a partir de ese año y acá no hemos tenido la evaluación de un sistema que no se ha sostenido y que es como un saco sin fondo”.

