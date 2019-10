3e0780d3b1

0c61f03c1a

Presidente del Partido Comunista pide a Sebastián Piñera que renuncie al cargo Además el timonel del Partido Comunista se refirió a las críticas hechas a su colectividad por apoyar abiertamente las manifestaciones de la ciudadanía. Diario Uchile Sábado 19 de octubre 2019 19:10 hrs. Compartir

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo este sábado que “El Presidente debe levantar el Estado de Emergencia ahora porque el pueblo ya no le cree. Tengo la impresión de que el pueblo no le tiene miedo, no le tiene miedo a la represión”. Según consigna La Tercera, el diputado por Pedro Aguirre Cerda criticó la decisión del mandatario se sacar a los militares a la calle, pues, entre otras cosas, esto implica dejar la gobernabilidad del país a los uniformados. “Si él está renunciando a gobernar, porque gobernar significa acoger las demandas de la ciudadanía, que para eso lo eligieron Presidente, y se escuda tras los militares, si no tiene capacidad de gobernar, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones ahora”, sostuvo. Además el timonel del Partido Comunista se refirió a las críticas hechas a su colectividad por apoyar abiertamente las manifestaciones de la ciudadanía. Al respecto, Teillier dijo que la culpa de lo que está pasando es del Gobierno y no de los comunistas, a quienes se les ha tratado de inculpar históricamente. “El gobierno comete una gran frescura al decir que los comunistas seríamos los responsables de todos los responsables de violencia. Esta es una costumbre de la derecha de culpar a los comunistas y parece que también de este gobierno ¿pero de quién es la culpa de la movilización social y de los actos de violencia que pudieron haberse producido? Es del gobierno”.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo este sábado que “El Presidente debe levantar el Estado de Emergencia ahora porque el pueblo ya no le cree. Tengo la impresión de que el pueblo no le tiene miedo, no le tiene miedo a la represión”. Según consigna La Tercera, el diputado por Pedro Aguirre Cerda criticó la decisión del mandatario se sacar a los militares a la calle, pues, entre otras cosas, esto implica dejar la gobernabilidad del país a los uniformados. “Si él está renunciando a gobernar, porque gobernar significa acoger las demandas de la ciudadanía, que para eso lo eligieron Presidente, y se escuda tras los militares, si no tiene capacidad de gobernar, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones ahora”, sostuvo. Además el timonel del Partido Comunista se refirió a las críticas hechas a su colectividad por apoyar abiertamente las manifestaciones de la ciudadanía. Al respecto, Teillier dijo que la culpa de lo que está pasando es del Gobierno y no de los comunistas, a quienes se les ha tratado de inculpar históricamente. “El gobierno comete una gran frescura al decir que los comunistas seríamos los responsables de todos los responsables de violencia. Esta es una costumbre de la derecha de culpar a los comunistas y parece que también de este gobierno ¿pero de quién es la culpa de la movilización social y de los actos de violencia que pudieron haberse producido? Es del gobierno”.