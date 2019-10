3e0780d3b1

Sebastián Piñera evade autocrítica y promete mano dura: “Los violentos van a pagar sus culpas” Por otra parte, el mandatario llamó a los chilenos a definirse entre "la paz" o la "delincuencia". Diario Uchile Sábado 19 de octubre 2019 17:10 hrs. Compartir

El presidente Sebastián Piñera insiste con las medidas punitivas. Luego de la reunión del comité de emergencia, desarrollado durante la mañana de este sábado en La Moneda y en la que participaron -además del presidente- el ministros del Interior, Andrés Chadwick; el ministro de Defensa, Alberto Espina; y la ministra de Transporte, Gloria Hutt, el jefe de Estado manifestó que los responsables de los daños a la propiedad pública y privada deben y tienen que pagar sus culpas severamente. En ese sentido, Piñera manifestó que no permitirá “la impunidad”. “Yo quisiera en esta materia quiero ser muy claro, porque simultáneamente con la reconstrucción (…) los responsables, los violentos, los delincuentes a que causaron todo este daño a todos los chilenos –si el daño no es al Gobierno- van a pagar sus culpas, y por eso hemos invocado la ley de seguridad del Estado, que es una ley muy severa y que tiene procedimientos muy ejecutivos para que las personas que causaron estos daños paguen por lo que hicieron. No vamos a permitir ninguna impunidad”. Por otra parte, el mandatario llamó a los chilenos a definirse entre “la paz” o la “delincuencia”. “Hoy día es tiempo de definiciones, aquí todos los chilenos tenemos que definir de forma fuerte y clara de qué lado estamos, del lado de la violencia, la delincuencia, el vandalismo, o del lado de democracia, la paz, el orden público y los ciudadanos. El Gobierno, esa definición la tiene clara desde el primer día: estamos con la democracia, la paz, el orden público, y con la protección de los derechos de los ciudadanos. Yo creo que hay algunas fuerzas políticas que no tienen clara esa definición, y no pueden seguir estando con un pie en cada lado, apoyando, en cierta forma al vandalismo y, por otra parte, no haciéndose responsable de las consecuencias. Yo llamo a todos los chilenos y a todas las fuerzas políticas a que en esto nos unamos como un solo hombre, en el combate a la delincuencia, a la violencia, al vandalismo, porque causa un daño gigantesco”. Se debe destacar que en ningún momento el jefe de Estado se refirió al malestar social que afecta a a la ciudadanía, solo se limitó a las eventuales medidas punitivas que la Justicia pudiese aplicar en contra de los manifestantes.

